玩出人命！跟風TikTok「按門鈴」惡搞 美11歲童遭屋主槍殺

美國德州休士頓一名11歲男童疑因惡作劇遭槍擊身亡。警方認為這源於社交媒體上流行「踢門挑戰」惡搞的一部分。示意圖，非當事人。（法新社資料照）

2025/09/01 12:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國頻傳青少年因盲目跟風TikTok「踢門挑戰」（Door Kicking Challenge）惡搞，因此喪命事件。德州休士頓一名11歲男童，週末疑因惡作劇，按了一戶人家門鈴後跑開，結果被屋主開槍擊中，最終身亡。

綜合美媒報導，休士頓警察局發言人阿沃西揚（Shay Awosiyan）表示，這起槍擊事件發生在上週六晚間10時55分左右，地點是休士頓東南區的Membrough街一處住宅。

請繼續往下閱讀...

阿沃西揚說，這名男童當時和朋友一起進行惡作劇，「他似乎是在敲鄰居的門後跑走，結果有人朝他開了槍。」休士頓消防局當場為他急救，隨後送往附近醫院。現場有一人被拘留並接受訊問，但目前尚未提出指控。

美國多地青少年最近流行半夜「踢門挑戰」，他們會在半夜跑到鄰居或陌生人家門前，用力踢踹大門，造成驚嚇效果後逃跑，並錄下整個惡作劇過程，上傳到TikTok炫耀。警方指，這是一項危險活動，惡搞者多因此喪命。

例如，今年7月28日晚間10時50分，德州弗里斯科一名屋主在有人敲門後，朝一輛逃離現場的車輛開槍，被以加重攻擊罪逮捕起訴。但警方表示，事後車上的人「都承認是在隨機社區裡進行『叮咚跑』（Ding Dong Ditch）時，被一名持槍男子攔住。」

今年6月還傳出亞利桑那州有屋主一天被「踢門惡作劇」至少18次，不堪其擾只好搬家。另在今年5月，維吉尼亞州一名男子，因開槍殺死一名拍TikTok按門鈴惡作劇影片的18歲青年，被控二級謀殺。

警方呼籲家長留意孩子行為，指這類行為可能被誤認為是企圖闖空門，引發屋主採取危險或自衛行動……看似無害的惡作劇，實際上可能帶來真正的麻煩或危險；也會造成嚴重後果，甚至面臨刑事毀損、擾亂秩序或騷擾等指控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法