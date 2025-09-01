以軍空襲加薩北部 哈瑪斯武裝組織發言人被擊斃

以色列軍方8月31日指出，哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅的發言人烏貝達已在8月30日對加薩北部的空襲中身亡。（法新社）

2025/09/01 11:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍持續鎖定巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）高層，以色列軍方8月31日指出，哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）的發言人烏貝達（Abu Obeida）已在8月30日對加薩北部的空襲中身亡。

綜合外媒報導，起初以軍與以色列國家安全局「辛貝特」對外僅表示，上週六的攻擊是針對哈瑪斯一名高層，事後則傳出目標是烏貝達。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在8月31日的內閣會議上確認其身分，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）後續則證實烏貝達遭擊斃消息。

卡茲在社群媒體「X」發文指出：「哈瑪斯恐怖活動發言人烏貝達在加薩遭到殲滅，這人會前往地獄深處，與所有被消滅的伊朗、加薩、黎巴嫩及葉門等邪惡軸心成員見面。很快地，隨著針對加薩地帶的軍事行動愈演愈烈，烏貝達會見到更多同夥。」針對烏貝達死訊，哈瑪斯則是尚未證實。

以軍指出，烏貝達過去十年來一直負責哈瑪斯軍事部門的宣傳機構。在此期間，他負責監督各旅和營的發言人行動，協調政治媒體部門和軍事部門，他同時也是制訂宣傳政策的高級官員。烏貝達自從哈瑪斯在2023年10月7日發動突襲後，曾發表數十場電視演說，發布語音訊息、新聞稿，以及利用社群媒體發文，烏貝達一直以來都身穿軍服，並用頭巾遮住臉部。

