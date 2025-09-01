仇日情緒失控！中國九三閱兵前夕 日使館警告僑民「噤聲隱身」

圖為往年中國反日示威的景象。在北京即將舉行九三閱兵、煽動民族主義情緒之際，日本駐中大使館罕見地警告僑民，應避免在戶外說日語，以防範日益失控的仇日暴力。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在北京正為即將到來的「九三」抗戰勝利80週年閱兵大肆鋪張、煽動民族主義情緒之際，一股失控的仇日氛圍，正讓在中國的日本人活在恐懼之中。根據中央社報導，日本駐中國大使館近日罕見地對其僑民發布了一份措辭嚴厲的安全警告，要求日本公民在閱兵前後「噤聲隱身」，避免在戶外說日語，甚至不要穿著能被一眼認出是日本人的服裝。

這份形同「在中國求生指南」的公告，凸顯了在北京當局的政治操作下，中國社會的反日情緒已瀕臨失控，連基本的人身安全都無法保障。

報導詳述，日本政府之所以如此緊張，源於近年來在中國發生的多起針對日本人的致命攻擊事件。去年9月18日「九一八事變」週年，深圳一名10歲的日本人學校男童，便在上學途中遭中國男子持刀捅死。今年六月，在蘇州，一對日籍母子在等候校車時，也遭人持刀行凶，一名挺身而出的中國籍女導護，更因此慘遭殺害。

北京煽動民族主義 在中日本人成祭品

日本大使館在公告中直言：「凡是涉及中日歷史的日期，中國民眾的反日情緒特別容易高漲，因此需要格外注意。」使館建議日本公民，外出時務必警惕周遭，盡量結伴而行，尤其在攜帶兒童的情況下，更要採取充分的安全防範措施。

持續惡化的治安與政治氛圍，已引發日本社群的「出逃潮」。《朝日新聞》統計，截至今年春天，中國境內11所日本人學校的在籍學生總數，已較前一年大減11%。部分日本企業也已開始讓派駐中國的員工及家屬暫時回國避難。

《日本經濟新聞》則報導，為因應此次閱兵可能引發的騷亂與交通管制，北京的日本人學校已宣布，將在9月2日至4日期間，改為線上教學。一場本應是紀念戰爭結束的活動，卻諷刺地讓和平國家的僑民，活在隨時可能遇襲的恐懼之中。

