遼寧無人超商遭「零元購」 4名蒙面男夜闖洗劫還不忘關門

2025/09/01 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國社群平台近日流傳一段自助無人超商遭洗劫的監視器畫面，引發熱議。影片中，4名蒙面男子在深夜持工具撬門闖入店內，拿起籃子瘋狂搬走菸、檳榔與零食，儘管業者透過監視器連線不斷喊話制止，仍未能阻止，最後4人甚至關上玻璃門才揚長而去。

據中媒《瀟湘日報》報導，案發於8月28日凌晨4時許，地點在遼寧省營口市鮁魚圈區一家24小時自助超市。4名嫌犯中有人以衣物蒙頭，有人戴著口罩，疑似早有準備。他們大把將貨架上的菸品、零食掃入籃中，短短數分鐘便快速離開。

報導指出，由於公布監視器影片的網友IP位置顯示為湖南，引發不少人誤會事發地點。當時，業者透過監視器系統即時察覺異狀，立刻隔空喊話並多次警告：「您好，東西請還回去，我報警了！把東西放回去」但對方充耳不聞，持續裝貨後離去。事後業者報警，紅海公安派出所回應，目前案件正在偵辦中，細節不便透露。

北京市京師律師事務所律師姚志斗分析，4人行為屬於盜竊，雖然在作案過程被發現並遭喝止，但未有使用暴力或脅迫，因此不構成搶劫。至於最終刑責，將依盜竊物品價值及是否有多次前科來判定。根據遼寧省量刑細則，若涉案金額達2000元以上、7萬元以下，最高可判處三年以下有期徒刑。

另有網友懷疑，涉案者看似年紀不大，可能為未成年人。對此，姚志斗指出，刑法第十七條規定，年滿16歲需承擔刑責；若未滿16歲，一般不追究刑事責任，但可依「治安管理處罰法」處置，並要求其監護人管教或承擔民事賠償。

