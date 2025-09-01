教宗為美國天主教學校槍擊案受害者祈禱 呼籲結束武器氾濫

教宗良十四世為聖母領報天主教學校槍擊案受害者祈禱，並呼籲終結武器氾濫。（美聯社）

2025/09/01 11:11

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕教宗良十四世（Pope Leo）8月31日公開為美國明尼蘇達州聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School）槍擊案受害者祈禱，並呼籲終結「大小武器氾濫」。

根據美聯社報導，良十四世8月31日中午於聖彼得廣場（St. Peter’s Square）辦公室發表祝福時，為槍擊事件受害者祈禱，並譴責此次襲擊和加劇全球戰爭的「武器邏輯」（logic of weapons）。

良十四世表示「我們為明尼蘇達州學校槍擊案遇難者祈禱，為全世界每天無數傷亡的兒童祈禱。讓我們祈求上帝阻止這場感染我們世界的武器氾濫。」

良十四世還呼籲俄烏戰爭停火，要求交戰雙方「認真承諾對話」。他強調，現在是時候讓責任人放棄武器邏輯，並在國際社會支持下走上談判與和平道路。

聖母領報天主教學校8月27日發生槍擊事件，造成2名兒童死亡和20人受傷。當時數百名學生和其他人正參加彌撒，槍手突然向教堂彩色玻璃窗發射116發子彈，隨後自殺身亡。

值得注意的是，前教宗方濟各（Pope Francis）長期以來譴責武器工業和加劇戰爭的武器擴散，還譴責槍枝製造商是「死亡販子」。

方濟各2015年在美國國會發表演講時，質疑議員出售武器純粹是為了錢。他聲稱，這些錢浸透了鮮血，且往往是無辜者鮮血。他還主張，世界有責任正視問題，制止武器貿易。

