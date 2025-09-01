為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    格陵蘭不能賣！法國外長批美國

    法國外交部長巴霍8月31日訪問格陵蘭首都努克期間，堅稱格陵蘭島不可出售。（路透）

    2025/09/01 10:40

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普曾多次表示尋求美國對格陵蘭島的管轄權。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）8月31日訪問格陵蘭首都努克（Nuuk）期間，堅稱格陵蘭島不可出售，並批評美國意圖控制具有戰略意義的格陵蘭島。

    根據《美聯社》報導，巴霍與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）及外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）舉行完會談後，於記者會上表達不可出售格陵蘭島的主張。

    巴霍強調，把自身意志強加於鄰國和盟友並不能讓一個國家再次偉大。只有為世界自由做出貢獻，讓朋友和夥伴能夠繁榮昌盛、和平共處，才能真正讓一個國家再次偉大。此話是暗指川普企圖獲得格陵蘭島意圖。

    巴霍在發表支持格陵蘭島立場前一日訪問停泊在努克的1艘法國軍艦。他表示，此次為期2天的訪問，旨在顯示法國對丹麥和格陵蘭主權與自由的支持。格陵蘭島為丹麥半自治領土。

    巴霍指出，他的訪問傳遞出一個訊息，即格陵蘭和丹麥都不孤單，歐洲和法國會與它們站在一起。

    本週稍早丹麥外交部召見美國駐丹麥最高外交官進行會談。此前丹麥媒體稱，至少有3名與川普有關的人在格陵蘭島開展秘密影響力行動。

