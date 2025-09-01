6萬人連署反對！馬克宏硬送千年掛毯赴英 專家怒轟恐釀文化浩劫

圖為「貝葉掛毯」中描繪諾曼征服戰爭的生動細節。專家警告，掛毯上充滿了無數個像這樣的脆弱針腳與織線，任何長途運輸的震動，都可能對其造成不可逆的損害。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國總統馬克宏一次為了討好英國的「宏大政治姿態」，正將法國的千年國寶推向毀滅邊緣！根據英國《衛報》報導，馬克宏不顧國內文物保護專家近乎一致的警告，獨斷決定將有近千年歷史、極度脆弱的國寶「貝葉掛毯」（Bayeux Tapestry）出借給英國，引發法國文化界滔天怒火，已有超過6萬人連署，要求總統收回成命。

「貝葉掛毯」是一幅長達70公尺的羊毛刺繡，生動描繪了1066年諾曼征服英格蘭的歷史。馬克宏計畫在明年9月，將其出借給大英博物館展出9個月，以此作為改善英法關係的外交大禮。

然而，此舉在專家眼中，無異於一場文化浩劫。一份2020年的專家報告便指出，這件國寶早已「全身是病」，上面有多達2萬4204個污漬、1萬6445條摺痕、9646處缺陷以及30個未經穩定的破損。2021年另一份研究更「強烈建議不要將掛毯進行長途運輸（超過1小時）」。

多名負責該掛毯的修復師，更匿名向媒體表達震驚與憤怒。一名修復師說：「我們聽到時，簡直從椅子上摔了下來。這與我們為保護它所做的一切準備完全相反。」另一位則表示，任何移動都是「充滿風險、極其精細的操作」。他們擔憂，在運輸過程中造成的任何撕裂，都將是「不可逆的損害」。

「掛毯就是朕！」 法媒痛批馬克宏如現代路易十四

面對排山倒海的專業意見，馬克宏卻顯得極為輕蔑。他在7月時曾表示，法國「找到了世界上最好的專家來鉅細靡遺地解釋」為何出借「不可能」，但「我們決定」反其道而行。

發起連署反對的藝術史學家里克納（Didier Rykner）痛批，馬克宏的行徑，堪比十七世紀的「太陽王」路易十四。他辛辣地諷刺道：「路易十四曾說『朕即國家』（L’état, c’est moi）。這就是『掛毯就是朕』（La tapisserie, c’est moi）的案例。這太離譜了。」

圖為陳列於法國諾曼第貝葉博物館內的千年國寶「貝葉掛毯」。專家警告，這件長達70公尺的織品極度脆弱，馬克宏總統執意將其出借給英國，恐釀成文化浩劫。（美聯社資料照）

