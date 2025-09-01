韋伯望遠鏡再建奇功！觀測垂死恆星 竟發現地球起源線索

韋伯太空望遠鏡拍攝的「蝴蝶星雲」最新影像。在這顆垂死恆星的華麗殘骸中，科學家首度發現了構成類地行星的關鍵物質，為地球起源提供了新線索。（圖擷取自ESA/Webb, NASA & CSA等）

2025/09/01 09:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕在一場宇宙級的華麗死亡儀式中，科學家竟找到了關於生命起源的線索。根據科學新聞網站《Live Science》報導，美國韋伯太空望遠鏡（JWST），近期拍攝到距離地球約3400光年的「蝴蝶星雲」（NGC 6302）有史以來最清晰的紅外影像，並在其絢麗的殘骸中，發現了構成類地行星的關鍵物質。

蝴蝶星雲是一顆質量曾與太陽相當的恆星，在邁向生命終點時，將其外層氣體向太空拋出所形成的「行星狀星雲」。其中心是一顆溫度超過攝氏22萬度的熾熱白矮星，是銀河系中最熱的已知恆星之一。

過去哈伯太空望遠鏡雖曾拍攝過這隻宇宙蝴蝶，但韋伯望遠鏡憑藉其強大的紅外觀測能力，首次穿透塵埃，清晰地揭示了前所未見的細節：包括星雲中心的恆星輪廓、一個圍繞著它旋轉的塵埃氣體「甜甜圈」結構，以及向兩極高速噴射的能量噴流。

恆星垂死噴發 竟是行星誕生溫床

然而，最重大的發現，是科學家在分析星雲的光譜後，辨識出了石英、鐵、鎳以及被稱為「多環芳香烴」的碳基有機化合物的蹤跡。研究人員指出，這些塵埃顆粒，正是構成像地球這樣的岩石行星的「基本材料」，它們可能在未來被回收再利用，成為新一代行星的建構基石。

這項重大研究成果，已發表於《皇家天文學會月報》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。

蝴蝶星雲3種視角對比圖。左圖與中圖為哈伯望遠鏡拍攝的可見光與近紅外影像，僅能看見星雲大致輪廓。右圖韋伯望遠鏡的最新紅外影像，則首次穿透塵埃，清晰揭示了核心的恆星與構成行星的關鍵物質。（圖擷取自ESA/Webb, NASA & CSA等）

