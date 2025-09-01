為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本4000人上街高喊石破茂下台 小6男童痛斥敗選還留任

    日本4000多人走上街頭，要求首相石破茂下台。（彭博）

    日本4000多人走上街頭，要求首相石破茂下台。（彭博）

    2025/09/01 10:02

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂官邸外，8月31日下午4時許有4000多人上街怒吼石破茂下台，1名來自神奈川縣橫濱市的小學6年級男童也參與抗議，痛批石破茂在自民黨參議院改選大敗後還繼續留任，和2010年時的首相菅直人一樣。

    《產經新聞》報導，小6男童表示，自民黨向海外輸送資金，使得國民生活困難，這個政黨應該被打倒才對；來自東京世田谷區的50來歲女性上班族透露，這是自己第1次參加示威活動，她認為石破茂每次的立場都搖擺不定，很難讓人信任，而且真不理解為何在黨內敗選後石破茂還不下台。

    從東京目黑區前來的40多歲女子說，這也是她首次參與示威，她批評石破茂政府不顧大多數人的反對，強行推動移民政策，這種行為簡直就是賣國，身為日本公民感到自己必須保護國家，因此決定上街抗議。另外，女子砲轟石破茂至今仍未兌現在釣魚台（日本稱尖閣諸島）派駐自衛隊等承諾，這種滿口謊言的人若不下台就會導致日本滅亡。

    1名從埼玉縣朝霞市趕來的30來歲女上班族，同樣是第1次上街示威，她直指自己從未見過像石破茂如此戀棧的首相，並質疑媒體怎麼都不太報導抗議活動。

    據了解，石破茂在示威開始後不久，就前往醫院治療腿部問題，直到下午5時40分許才返回官邸，此時抗議活動已差不多快要結束。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播