日本4000人上街高喊石破茂下台 小6男童痛斥敗選還留任

日本4000多人走上街頭，要求首相石破茂下台。（彭博）

2025/09/01 10:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂官邸外，8月31日下午4時許有4000多人上街怒吼石破茂下台，1名來自神奈川縣橫濱市的小學6年級男童也參與抗議，痛批石破茂在自民黨參議院改選大敗後還繼續留任，和2010年時的首相菅直人一樣。

據《產經新聞》報導，小6男童表示，自民黨向海外輸送資金，使得國民生活困難，這個政黨應該被打倒才對；來自東京世田谷區的50來歲女性上班族透露，這是自己第1次參加示威活動，她認為石破茂每次的立場都搖擺不定，很難讓人信任，而且真不理解為何在黨內敗選後石破茂還不下台。

請繼續往下閱讀...

從東京目黑區前來的40多歲女子說，這也是她首次參與示威，她批評石破茂政府不顧大多數人的反對，強行推動移民政策，這種行為簡直就是賣國，身為日本公民感到自己必須保護國家，因此決定上街抗議。另外，女子砲轟石破茂至今仍未兌現在釣魚台（日本稱尖閣諸島）派駐自衛隊等承諾，這種滿口謊言的人若不下台就會導致日本滅亡。

1名從埼玉縣朝霞市趕來的30來歲女上班族，同樣是第1次上街示威，她直指自己從未見過像石破茂如此戀棧的首相，並質疑媒體怎麼都不太報導抗議活動。

據了解，石破茂在示威開始後不久，就前往醫院治療腿部問題，直到下午5時40分許才返回官邸，此時抗議活動已差不多快要結束。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法