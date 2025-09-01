為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿富汗規模6.0地震已知9死25傷 恐釀數百死

    阿富汗東部發生規模6.0地震，恐釀成數百死。圖為阿富汗2023年地震造成建物倒塌。（美聯社）

    阿富汗東部發生規模6.0地震，恐釀成數百死。圖為阿富汗2023年地震造成建物倒塌。（美聯社）

    2025/09/01 09:11

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗東部楠格哈爾省接近巴基斯坦邊境的地區，於當地時間8月31日晚間11時47分許發生規模6.0地震，目前已知造成9死25傷，美國地質調查局（USGS）模型推估可能會有數百死。

    《CNN》報導，此次震央位於楠格哈爾省賈拉拉巴德（Jalalabad）東北27公里處，USGS推算有將近50萬人口能感覺到強烈震動，並且對結構較差的建築物造成嚴重破壞。

    楠格哈爾省衛生單位發言人達瓦伊什（Ajmal Darwaish）．證實省內至少有9人罹難、25人受傷；神學士（Taliban，另譯塔利班）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，地震造成了人員傷亡和經濟損失，當局將動用一切資源展開救援。

    在規模6.0地震之後，阿富汗同個地區又接連發生規模4.5、5.2餘震，震源深度僅10公里。2023年10月，阿富汗西部發生規模6.3地震，造成2000多人喪命，是該國近年來最嚴重的震災。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播