阿富汗規模6.0地震已知9死25傷 恐釀數百死

阿富汗東部發生規模6.0地震，恐釀成數百死。圖為阿富汗2023年地震造成建物倒塌。（美聯社）

2025/09/01 09:11

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗東部楠格哈爾省接近巴基斯坦邊境的地區，於當地時間8月31日晚間11時47分許發生規模6.0地震，目前已知造成9死25傷，美國地質調查局（USGS）模型推估可能會有數百死。

據《CNN》報導，此次震央位於楠格哈爾省賈拉拉巴德（Jalalabad）東北27公里處，USGS推算有將近50萬人口能感覺到強烈震動，並且對結構較差的建築物造成嚴重破壞。

楠格哈爾省衛生單位發言人達瓦伊什（Ajmal Darwaish）．證實省內至少有9人罹難、25人受傷；神學士（Taliban，另譯塔利班）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，地震造成了人員傷亡和經濟損失，當局將動用一切資源展開救援。

在規模6.0地震之後，阿富汗同個地區又接連發生規模4.5、5.2餘震，震源深度僅10公里。2023年10月，阿富汗西部發生規模6.3地震，造成2000多人喪命，是該國近年來最嚴重的震災。

