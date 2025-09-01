為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    青年運動襲擊聯合國駐葉門辦公室 拘留11名工作人員

    青年運動突襲聯合國駐沙那糧食、衛生和兒童機構辦公室，拘留11名聯合國員工。聯合國秘書長古特雷斯呼籲盡快釋放員工。（法新社）

    青年運動突襲聯合國駐沙那糧食、衛生和兒童機構辦公室，拘留11名聯合國員工。聯合國秘書長古特雷斯呼籲盡快釋放員工。（法新社）

    2025/09/01 09:46

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗支持的青年運動（Huthi）8月31日突襲聯合國駐葉門首都沙那糧食、衛生和兒童機構辦公室，拘留11名聯合國員工。對此聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）向青年運動呼籲盡快釋放員工。

    根據美聯社報導，世界糧食計畫署發言人埃特法表示（Abeer Etefa），這些機構位於沙那的辦公室於8月31日上午遭青年運動突襲。

    1位聯合國官員和1位青年運動官員透露，世界衛生組織和聯合國兒童基金會辦公室也遭突襲。聯合國官員指出，武裝部隊襲擊這些辦公室，並在停車場對員工進行訊問。

    聯合國兒童基金會發言人阿馬爾（Ammar Ammar）聲稱，該機構一些工作人員已被拘留，聯合國兒童基金會正向胡塞武裝尋求更多資訊。

    聯合國秘書長古特雷斯8月31日晚間發表聲明稱，至少11名工作人員被拘留。他強烈譴責此次事件，並呼籲青年運動立即無條件釋放人員。

    此次突襲是青年運動長期以來針對在其控制區工作的聯合國和其他國際組織最新鎮壓。青年運動1月扣押8名聯合國工作人員，此後聯合國暫停在葉門北部青年運動據點薩達（Saada）的行動。

    另外以色列28日空襲沙那，30日傳出青年運動支持的總理拉哈維（Ahmad al-Rahawi）在攻擊中身亡消息。青年運動最高政治委員會主席馬沙特（Mahdi al-Mashat）30日證實拉哈維死訊，並強調青年運動絕對會復仇。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播