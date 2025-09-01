恐龍剋星找到了！阿根廷出土7000萬年前「神鱷」證實曾獵殺恐龍

科學家根據在阿根廷出土的化石，重建了七千萬年前頂級掠食者「風之神鱷」（Kostensuchus atrox）的樣貌。（圖：Gabriel Diaz Yanten, CC-BY 4.0）

〔編譯陳成良／綜合報導〕恐龍並非白堊紀唯一的霸主！根據科學新聞網站《Live Science》報導，科學家近期在阿根廷南部的巴塔哥尼亞地區，發現了一種生活在7000萬年前的巨型、超肉食性鱷形類動物化石。研究顯示，這種頂級掠食者不僅曾與恐龍爭奪霸權，甚至有能力獵殺恐龍。

這個新物種被命名為「Kostensuchus atrox」，其命名結合了巴塔哥尼亞地區的強風，以及古埃及的鱷魚頭神「索貝克」（Sobek，亦稱Suchus），意喻其強大與迅猛。

體長3.5公尺 菜單七成以上是肉

研究指出，「風之神鱷」的體長可達3.5公尺，體重約250公斤。牠是一種「超肉食動物」，超過70%的飲食都是肉類。其寬闊的口鼻部、巨大的牙齒以及極其粗壯的前肢等解剖學特徵顯示，牠完全有能力撂倒當時生態系中的大型獵物，包括中小型恐龍。

這具化石的發現，顛覆了恐龍單方面統治陸地的傳統印象。研究首席作者、任職於阿根廷國家科學與技術研究委員會（CONICET）的古生物學家諾瓦斯（Fernando Novas）指出，這項發現證明了白堊紀的南美洲與非洲曾是名副其實的「鱷魚之地」，這些滅絕的鱷形類動物與恐龍相互競爭甚至捕食，在當時的生態系結構中扮演了重要角色。

雖然在同一地層中，也發現了體型更大的巨盜龍類恐龍，但諾瓦斯認為，「風之神鱷」依然是該地區能與頂級恐龍掠食者相抗衡的存在。這次出土的化石保存得異常完好，被認為是迄今為止最完整的同類化石之一。這項為理解恐龍時代複雜生態系提供寶貴新線索的研究，已發表於期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）。

