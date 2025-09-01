為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    烏克蘭前議長被當街槍殺 澤倫斯基：凶手已被逮捕

    烏克蘭前議長帕魯比遭當街槍殺，總統澤倫斯基宣布兇嫌已被捕。（法新社）

    2025/09/01 07:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國會議員、前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）8月30日遭到槍擊身亡，震驚烏克蘭政壇，烏國警方則不排除有俄國勢力介入。經過大規模追查，烏克蘭總統澤倫斯基9月1日凌晨宣布凶手已在烏克蘭西部落網。

    綜合外媒報導，澤倫斯基除了宣布凶嫌被捕消息外，也提到凶嫌被捕後已接受訊問，目前仍在調查中，將會盡快查明這起謀殺案的背後真相。

    烏克蘭內政部長克里緬科（Ihor Klymenko）指出，嫌犯是在烏克蘭西部的赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi Oblast）被捕，這次犯罪經過縝密計畫，嫌犯先是研究了帕魯比的行動軌跡，規劃攻擊路線及逃脫計劃。

    克里緬科指出，烏克蘭安全局的工作人員再次展現高度專業，在凶殺案發生後的24小時內，他們就追蹤到凶嫌行動，並在36小時內將其逮捕。

    帕魯比在2014年的親歐盟抗議活動中嶄露頭角，這場抗議活動也導致親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）下台。帕魯比後續在2016年4月至2019年8月擔任烏克蘭國會議長。

