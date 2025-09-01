為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    環保少女童貝里領軍　人道船隊啟航欲突破加薩封鎖

    2025/09/01 03:03

    〔中央社〕主辦單位表示，一支載有人道援助物資及瑞典「環保少女」童貝里等倡議人士的船隊今天從西班牙巴塞隆納啟航，矢言將試圖「突破對加薩的非法封鎖」。

    法新社報導，根據主辦單位「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）表示，大約20艘船於當地時間下午3時30分剛過，從這個西班牙東部港市啟航，承諾要「開闢人道走廊，終結對巴勒斯坦人民持續中的種族滅絕」。

    這個團體在官網中自稱為獨立組織，不隸屬於任何政府或政黨。

    這支船隊懸掛巴勒斯坦旗幟，船上載有數百人，其中包括來自數十個國家的倡議人士，如愛爾蘭演員連恩康寧漢（Liam Cunningham）及西班牙演員愛德華費南德茲（Eduard Fernandez）。

    船上還有多位歐洲國家的議員及公眾人物，包括巴塞隆納（Barcelona）前市長克勞（Ada Colau）。

    這支船隊預計將於9月中抵達這個飽受戰火摧殘的濱海飛地。

    童貝里（Greta Thunberg）告訴媒體：「今天的課題不在於為何揚帆，重點根本不在於我們即將展開的任務本身。」

    「重點關乎巴勒斯坦、關乎人們是怎麼樣遭到蓄意剝奪生存的最基本途徑，也關乎世界怎麼能夠保持沉默。」1140901

