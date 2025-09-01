為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    以色列襲擊加薩　稱擊斃哈瑪斯武裝部門發言人烏貝達

    2025/09/01 02:45

    〔中央社〕以色列今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯武裝部門發言人烏貝達昨天命喪以軍行動中，為這場近兩年戰爭期間最新一位遭到擊斃的哈瑪斯高層。

    法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早宣布，哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）是一場襲擊行動的目標。國防部長卡茲（Israel Katz）後來在X平台發文指出：「哈瑪斯恐怖活動發言人烏貝達在加薩遭到殲滅。」

    在加薩走廊（Gaza Strip）長達23個月毀滅性戰鬥中，以色列已重創哈瑪斯領導層。以色列表示，尋求消滅這個武裝團體，讓在引爆戰火的2023年10月7日突襲中遭到挾持的人質獲釋。

    以色列國防軍（Israel Defence Forces）總參謀長薩米（Eyal Zamir）矢言繼續鎖定哈瑪領導層，他表示其中大部分目前身處海外。

    以軍一直在準備發動攻勢要拿下加薩走廊最大城巿加薩巿（Gaza City），近日已加強對這個地進行轟炸，同時發布立即撤離警告。

    哈瑪斯迄未針對烏貝達遇害一事發表評論。根據以色列軍方，烏貝達真名為卡魯特（Hudaifa al-Kahlut）。

    自從開戰以來，他曾發表數十場電視演說，向來身穿軍服，並用巴勒斯坦頭巾遮臉。他也發布語音訊息、新聞稿和社群媒體發文。1140901

