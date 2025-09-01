為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美法官簽限制令　阻無人陪伴孩童遭驅逐到瓜地馬拉

    2025/09/01 02:06

    〔中央社〕美國一名聯邦法官今天簽發限制令，阻擋總統川普政府將10名無人陪伴的移民兒童驅逐到瓜地馬拉。律師表示，這種驅逐行動違反美國法律。

    路透社報導，移民權益團體全國移民法律中心（National Immigration Law Center）凌晨為這些年齡介於10歲到17歲間的兒童提出告訴，法官作出上述裁定。

    哥倫比亞特區（D.C.）聯邦地區法院法官蘇克納南（Sparkle Sooknanan）判令政府暫停相關驅逐行動14天，以於中午緊急開庭，並表示這些孩童似乎正在遭到驅逐過程中。

    美國現任和前任官員告訴路透社，川普政府與瓜地馬拉達成得以讓無人陪伴兒童返回該國的協議，並計劃本週展開驅逐。有線電視新聞網（CNN）8月29日率先披露這項計畫。

    共和黨籍總統川普1月重返白宮後展開範圍廣泛掃蕩移民行動。

    根據聯邦法律規定的程序，抵達美國邊界時沒有父母或監護人陪同者被歸類為無人陪同移民，他們會被送到聯邦政府營運的庇護場所，直到能夠與家庭成員共同安置或被安置到寄養家庭中。1140901

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播