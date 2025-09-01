為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    減重藥顧心臟！最大研究證實 可降低心臟病患者住院或早逝風險50％

    減重藥物可使心臟病患者住院或早逝的風險降低一半。示意圖。（路透檔案照）

    減重藥物可使心臟病患者住院或早逝的風險降低一半。示意圖。（路透檔案照）

    2025/09/01 00:48

    〔國際新聞中心／綜合報導〕同類型中規模最大的最新研究顯示，減重藥物可使心臟病患者住院或早逝的風險降低一半。

    研究發現，被稱為GLP-1受體激動劑（GLP-1 agonists）的藥物可以為心臟病患者帶來「顯著效益」，大幅降低其因任何原因而嚴重病倒，或過早死亡的風險。

    這項發表於馬德里舉行的全球最大心臟醫學會議上的研究成果顯示，這些藥物未來可能被廣泛使用於數以百萬計的心臟病患者，幫助他們避免住院並延長壽命。

    減重藥物透過模擬「胰高血糖素樣肽-1」（GLP-1）荷爾蒙的作用，使人產生飽足感，最初是為治療糖尿病而研發。近年來，愈來愈多證據顯示，它們在肥胖症以外的多種疾病中，都可能發揮救命效果。

    如今，在歐洲心臟學會（ESC）年會上發表的最新研究結果指出，這些藥物可以將心臟病患者的住院或早逝風險降低最高達58％。

    這項研究由總部位於波士頓的美國非營利性醫師與醫院網絡「Mass General Brigham」主導，其研究人員分析超過9萬名同時患有肥胖與第二型糖尿病的心臟衰竭患者的真實世界數據。所有患者均屬於最常見的「射血分數保留型心衰竭」（HFpEF）類型。

    研究結果顯示，服用司美格魯肽（semaglutide）的患者，相較於安慰劑對照組，住院或早逝的風險降低42％；而替爾泊肽（Tirzepatide）則將心衰竭住院或任何原因死亡的風險降低58％。

    全球超過6000萬人患有心臟衰竭。過去研究曾顯示，減重藥物可能改善心衰竭症狀，但它們對住院與死亡等重大臨床結果的影響，直到此次大型人群研究才首次得到驗證。

    前述成果除了在馬德里會議發表之外，也同步刊登於「美國醫學會期刊」（JAMA）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播