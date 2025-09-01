減重藥顧心臟！最大研究證實 可降低心臟病患者住院或早逝風險50％

減重藥物可使心臟病患者住院或早逝的風險降低一半。示意圖。（路透檔案照）

2025/09/01 00:48

〔國際新聞中心／綜合報導〕同類型中規模最大的最新研究顯示，減重藥物可使心臟病患者住院或早逝的風險降低一半。

研究發現，被稱為GLP-1受體激動劑（GLP-1 agonists）的藥物可以為心臟病患者帶來「顯著效益」，大幅降低其因任何原因而嚴重病倒，或過早死亡的風險。

這項發表於馬德里舉行的全球最大心臟醫學會議上的研究成果顯示，這些藥物未來可能被廣泛使用於數以百萬計的心臟病患者，幫助他們避免住院並延長壽命。

減重藥物透過模擬「胰高血糖素樣肽-1」（GLP-1）荷爾蒙的作用，使人產生飽足感，最初是為治療糖尿病而研發。近年來，愈來愈多證據顯示，它們在肥胖症以外的多種疾病中，都可能發揮救命效果。

如今，在歐洲心臟學會（ESC）年會上發表的最新研究結果指出，這些藥物可以將心臟病患者的住院或早逝風險降低最高達58％。

這項研究由總部位於波士頓的美國非營利性醫師與醫院網絡「Mass General Brigham」主導，其研究人員分析超過9萬名同時患有肥胖與第二型糖尿病的心臟衰竭患者的真實世界數據。所有患者均屬於最常見的「射血分數保留型心衰竭」（HFpEF）類型。

研究結果顯示，服用司美格魯肽（semaglutide）的患者，相較於安慰劑對照組，住院或早逝的風險降低42％；而替爾泊肽（Tirzepatide）則將心衰竭住院或任何原因死亡的風險降低58％。

全球超過6000萬人患有心臟衰竭。過去研究曾顯示，減重藥物可能改善心衰竭症狀，但它們對住院與死亡等重大臨床結果的影響，直到此次大型人群研究才首次得到驗證。

前述成果除了在馬德里會議發表之外，也同步刊登於「美國醫學會期刊」（JAMA）。

