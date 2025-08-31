烏俄峰會無進展 德總理：沒看到「這2點」戰爭短期不會結束

德國總理梅爾茨坦承，他已準備好面對烏俄戰爭不會在短期內結束的現實。（路透）

2025/08/31 23:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）8月31日坦承，他已準備好面對烏俄戰爭不會在短期內結束的現實，理由是戰爭往往以軍事上的徹底失敗，或經濟的全面枯竭劃下句點，但他並未看到基輔或莫斯科出現這兩種跡象。

梅爾茨在接受德國公共電視台ZDF訪問時指出：「我們必須做好心理準備，這場戰爭不會很快結束。戰爭通常的結局是，一方在戰場上遭到決定性失敗，或者雙方因經濟資源耗盡而被迫停火。但就目前的情況而言，無論是烏克蘭還是俄羅斯，都還沒有接近這樣的狀態。」

梅爾茨前述談話的時機極為敏感，因為美國總統川普已設定最後期限，要求俄羅斯總統普廷與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，為和平談判鋪路。川普並揚言，倘若「普澤會」未能如期舉行，將會有「後果」。川普設定的期限即將於9月1日屆滿，使各界對烏俄雙方是否會展開直接對話充滿疑慮。

烏俄戰爭自2022年2月爆發以來已持續逾3年，戰火重創烏克蘭的能源、交通及工業設施，儘管西方國家對俄國實施嚴厲制裁，卻仍未能迫使莫斯科讓步。烏克蘭則依賴美國與歐洲的軍援，成功抵擋俄軍在多條戰線的進攻。近幾週來，基輔更展開深度打擊，將無人機攻擊的範圍擴展至俄國境內的能源設施。

梅爾茨表示，這場戰爭對歐洲安全情勢造成深遠影響，但他重申，柏林將持續支持烏克蘭，並與北大西洋公約組織（NATO）盟友保持密切協調，「我們必須以長期戰略眼光來應對，而不是抱持幻想，認為短期內就能達成全面和平協議。」

與此同時，克里姆林宮31日則再次指責歐洲阻撓川普的和平努力，強調除非看到基輔展現出真正的和平誠意，否則莫斯科將繼續在烏克蘭推進其軍事行動。

