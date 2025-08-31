川普版加薩重建計畫曝光 華郵：有如房地產開發案

華盛頓郵報獨家披露，川普政府內部流傳的文件顯示，華府正考慮由美國接管並託管加薩至少10年，以全面重建並吸引投資。（歐新社）

2025/08/31 20:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列正持續對加薩走廊發動攻勢，華盛頓郵報31日獨家披露，1份在川普政府內部流傳的文件顯示，華府正考慮由美國接管並託管加薩至少10年，以全面重建並吸引投資。該計畫的核心構想，就是落實川普此前提議，將加薩轉型為擁有人工島、豪華度假村與高科技產業園的「中東蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）。

報導指出，這份被稱為「加薩重建、經濟加速與轉型信託基金」（GREAT Trust）的38頁方案，由川普幕僚與部分以色列商界人士起草，並交由波士頓顧問公司（BCG）團隊進行財務規劃。計畫估計需要約1000億美元（約3兆台幣）資金，聲稱在10年內可獲得4倍回報。資金來源將以國際公私部門投資為主，不依賴美國國會撥款，而加薩約3成公有土地則被視為抵押資產。

文件顯示，該方案最具爭議之處在於人口安排。加薩目前超過200萬居民將被要求暫時或永久遷離，方式是「自願離開」或安置於受控區域；選擇外移者可獲得5000美元（約15.3萬台幣）現金、4年房租補貼，以及1年糧食支援。居民的土地所有權將被轉換為「數位代幣」，日後可用於兌換新建智慧城市公寓，或做為資金使用。

方案規劃在10年內分階段打造6至8座「人工智慧城市」（AI-powered, smart cities），包括住宅、醫院、學校、綠地及高爾夫球場，以及電動車廠、資料中心及物流樞紐等產業區，並複製杜拜經驗，在濱海地區興建人工島與川普品牌度假村。基礎設施建設還包括港口、機場、海水淡化廠及太陽能發電場等。

在安全層面，方案建議前期由第三國僱傭兵與西方民營軍事承包商維持秩序，之後再逐步交由經過訓練的當地警察接管，但以色列將保留整體安全控制權。最終治理結構僅模糊指出，10年後將由一個「去極端化」的巴勒斯坦政治實體接手，並未提及建立巴勒斯坦國。

報導指出，該方案已引發外界強烈質疑。批評者認為，無論文件如何表述為「自願」，大規模人口遷徙恐將涉及違反國際法的強制遷移。阿拉伯國家目前公開支持以埃及提出的方案為基礎，推動建立巴勒斯坦國，對川普版託管構想則未明確表態。沙烏地與阿拉伯聯合大公國被視為潛在資金來源，但是否接受此模式仍有變數。

華郵認為，這份「GREAT Trust」計畫的思維，更像是1份房地產開發藍圖，重點在於土地重劃與投資報酬，而非巴勒斯坦自治與建國。儘管可能吸引部分投資人及以色列政治勢力支持，但在國際法、人權爭議及阿拉伯國家接受度等方面，勢將面臨重大挑戰。

