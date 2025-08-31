美聯社：中國上合峰會欲挑戰美國 但目標和計畫模糊不清

位於天津的上合峰會會場外，掛起成員國旗幟。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國8月31日及9月1日於天津舉行「上海合作組織」（SCO）峰會，俄羅斯總統普廷、印度總理莫迪及其他8國領袖齊聚，可能有意挑戰美國在貿易和地區衝突問題上往往缺乏連貫性的立場。然而，儘管上合峰會規模和影響力在過去24年中不斷擴大，但目標和計畫仍模糊不清，知名度也較低，甚至被戲稱為「你從未聽說過的最可怕的組織」。

《美聯社》31日報導，由中、俄、印度、白俄羅斯、伊朗、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克和烏茲別克組成的上合峰會，最初被視為對抗美國在中亞影響力的勢力，其中伊朗、俄國和白俄等國明顯視西方為敵人，而其他國家與美關係則更複雜，一來是因為華府在烏俄戰爭問題上立場搖擺不定，二來是圍繞美國關稅的混亂局面。

自2001年成立以來，上合峰會主要由地區經濟超級大國中國主導，俄國則試圖利用該組織維持對哈薩克、烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯等前蘇聯加盟國的影響力。儘管俄國經濟影響力持續下降，尤其是在西方制裁日益嚴厲的情況下，但俄中都將上合峰會當作地區軍事合作的架構，儘管僅限於聯合演習。

白俄、伊朗、巴基斯坦和印度後來加入上合峰會，顯然是想分享該組織新興的影響力。其中，伊朗和白俄因西方制裁和侵犯人權而面臨國際社會譴責，巴基斯坦則高度依賴中國的軍事裝備。

自烏俄戰爭爆發以來，印度已成為俄油的主要買家，加劇新德里與華府的緊張關係。莫迪在8月會見中國外交部長王毅後，也表示印度與中國關係「穩步改善」，並強調「尊重彼此的利益和敏感性」。

印度加入上合峰會可能會挑戰中俄在該組織的主導地位。儘管印中和印俄之間存在貿易聯繫，但印度不太可能對俄國在烏克蘭的戰爭，或中國對台灣、南海的主權主張提供實質支持。

北京方面幾乎沒有透露對此次峰會的實質進展有何期待，這與其外交和政治的保密性相符。

芝加哥大學政治學家楊大利表示，上合峰會是中國共同創立的最重要的區域組織之一，「儘管上合峰會在應對當今重大挑戰方面未能有效發揮作用，但中國領導層非常重視在國際舞台上維護現有關係」。

美國邁阿密大學政治系教授金德芳（June Teufel Dreyer）表示，上合峰會似乎展現出從對話平台轉型為「一個成熟的務實合作機制，為成員國公民帶來切實成果」的意願。然而，問題依然存在：「最終目的是什麼？如何實現？」

金德芳認為，對習近平來說，「主持上合峰會峰會應該能為他帶來一些正面的宣傳，並可能進一步提升他作為全球新秩序領導者的形象」。

