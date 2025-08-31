北韓高官之女目睹同學母遭殘忍處決 徒步48小時冒死脫北！

脫北者文蓮姬為北韓高官的女兒，近日接受日媒訪問時，分享求學時期親眼目睹同學母親遭公開處決的殘忍回憶。（圖翻攝自YT「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓為管控人民思想，嚴禁觀賞南韓、歐美影視作品，遑論販售行為，違者處極刑。2015年歷經艱險從北韓逃走、現居日本的脫北者文蓮姬，近日接受日媒專訪時透露，自己其實是北韓高官的子女，她求學時間曾親眼目睹同學的母親因為偷偷販賣被禁止的影視光碟遭公開處刑，身為朝鮮勞動黨高層的子女，當時被迫到行刑現場「見學」，殘忍程度她至今都心有餘悸，從此埋下質疑黨的種子，後來又因各種原因，毅然決然選擇逃離北韓。

根據《集英社》報導，文蓮姬目前定居在千葉縣稻毛區，和日籍老公經營一家以正宗平壤冷麵為招牌的北韓美食餐廳「正月の雪」，吸引不少饕客喜愛。文蓮姬2015年冒著生命危險脫北，其母親和胞弟則是2016年跟隨其腳步逃離北韓，由於母親原本是平壤某高級飯店的廚師，逃到南韓後，在首爾開了一間北韓小吃店，她和弟弟一起在那裡工作，並在那時結識了現在的丈夫，2人墜入愛河並結婚，之後搬到丈夫的家鄉千葉。繼承母親好廚藝的她，也在當地開店，並且成功做出口碑。

文蓮姬和日本的淵源其實不只有丈夫，她的祖父是「旅日朝鮮人總會」創辦人之一，也曾擔任朝鮮勞動黨在江原道元山市的地方高級幹部，從小就會有在日本的親戚定期到北韓探親，並時常和文蓮姬分享在日本的大小事，讓文蓮姬從小就對日本心生嚮往。

現年34歲的文蓮姬透露，不只祖父，其父親也在朝鮮人民軍中擔任高官，雖然他們家的生活水平和日本、南韓相比根本不值一提，但在北韓已經是富裕階級，不用擔心吃穿，並有閒錢去學鋼琴之類的才藝。她表示，祖父在日本生活很久，但後來被黨召回，可能是兩邊的生活相差太多，祖父變得抑鬱寡歡，很早就離開人世；而父親雖然是北韓高官，但他其實也對北韓相當不滿，常常使用「shxt」這個詞來形容北韓。

文蓮姬向《集英社》分享自己在北韓所見所聞，提到自己就讀國中時，同學的母親為了生計，偷偷販賣南韓和美國電影的DVD，結果被舉報並公開處決，她被迫觀看了處決過程，「明明一槍就夠了，行刑的人對那名女子連開了好幾槍，我知道他們是想要殺雞儆猴，讓我們這些人心生恐懼。」

當時的殘忍畫面，給文蓮姬幼小的心靈投下一顆震撼彈，但當時並沒有想到叛逃。直到大學畢業，父親過世，黨開始對他們一家施加壓力，其祖母2014年叛逃，表示想死在自己的出生地濟州島，但沒多久在中國被捕，並遣返回北韓，此後被關進拘留所，祖母當時一直跟她說「這個國家不好」，並慫恿她能離開就趕快離開，於是隔年她脫北，母親和當時在人民軍服役的弟弟，2016年也跟著奔向自由。

文蓮姬接著分享自己的脫北經歷，2015年5月，她付給中間人3、4000美元（約新台幣9.2萬至12.2萬）從惠山市渡過鴨綠江到中國。順利抵達後，她試著用別人給她的手機打電話，但沒有訊號，她只好在山間徒步走了48個小時，沒得吃沒得喝，讓她一度想回北韓，但她很幸運地遇到好心人把她載到有訊號的地方，見到了在中國的中間人，輾轉到雲南昆明，之後一路坐車到寮國邊境，途中還被扣留，當時她試圖賄賂官員但無果，原以為要跟祖母一樣被遣返，但過了10多個小時，不知何故就被釋放了，「最後我和一對脫北夫婦一起躲在一輛巴士的乘客座位底下，成功逃到寮國，並被收容在南韓駐寮大使館。」自此開啟了人生新頁。

