    首頁　>　國際

    「摩的」駕駛遭裝甲輾斃 印尼示威凸顯準軍事警隊執法過當

    不滿警用裝甲車輾斃「摩的」駕駛的抗議群眾，29日包圍位於印尼雅加達的警察總部。（法新社）

    2025/08/31 18:27

    〔編譯張沛元／綜合報導〕警用裝甲車當街輾斃「摩的」（摩托計程車，共乘機車）駕駛一案在印尼引發眾怒，長期不滿警方高壓手段的民眾上街示威，全國各地抗議騷動不斷。儘管涉案員警已遭拘留、總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）也允諾調查，但這並非印尼的軍事化警隊「機動部隊」（Brimob）首次被控執法過當導致平民死亡。

    國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的印尼研究員安德瑞亞斯（Andreas Harsono）說，Brimob實際上是1支自備重型武器的軍事武力化警隊，曾被用來對付武裝運動，但過去10年來更常被派去鎮壓街頭抗議，一開始在有叛亂組織出沒的西巴布亞（West Papua）等地，近來也現身雅加達與其他都會區，常被指執法過當。

    Brimob源自印尼被日本殖民時的特警部隊，印尼獨立後轉作平定內亂的準軍事單位，曾負責鎮壓激進伊斯蘭組織，以及協助政府在巴布亞（Papua）、亞齊（Aceh）與東帝汶（East Timor）等地和分離主義份子血戰。

    隨著前印尼軍事獨裁者蘇哈托（Suharto）在1990年代末期倒台，實際上做為印尼警察特種部隊的Brimob影響力與日俱增。2014年印尼前總統佐科威（Joko Widodo）上台及其繼任者、軍人出身的普拉伯沃去年接班以來，印尼國家警隊一直享有大量資金可用於自身軍事化。

    倡議人士與專家說，Brimob自此被用於鎮壓政府反對派，甚至被用來保護農園與採礦等經濟利益。

    印尼人權組織「暴力受害者與失蹤者救助委員會」（KontraS）協調員迪瑪斯（Dimas Bagus Arya）說，Brimob成員秉持與軍隊相同的信條，即「不是殺人就是被殺」；該部隊曾在多場抗議活動上管控人群，也被派到仍有叛亂活動的巴布亞省，與軍方聯合行動。

    1群印尼士兵31日行經位於雅加達、引發「摩的」之亂的警察「機動部隊」總部。（歐新社）

