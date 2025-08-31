軟硬兩手！印尼取消議員特權 總統定調人民抗爭「已趨近叛國」

印尼民怨沸騰，泗水市一處警察總部遭示威者縱火焚燒。因不滿國會自肥與警察暴行，印尼全國爆發致命抗議，已迫使總統普拉伯沃取消議員特權。（法新社）

2025/08/31 17:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕在人民鮮血與怒火的巨大壓力下，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）正上演一場「一手蘿蔔、一手棒子」的政治大戲。在經歷了數日、已造成至少5人死亡的全國性暴力示威後，普拉伯沃一方面宣布取消引發民怨的國會議員特權，另一方面卻又將部分抗爭行為嚴厲地定調為「已趨近叛國與恐怖主義」。

向民怨低頭 取消國會自肥福利

根據路透報導，普拉伯沃週日（31日）宣布，在與各政黨達成共識後，將取消給予國會議員的多項津貼與特權。此舉是在該國經歷數日暴力示威後，所做出的重大妥協，意圖為失控的局勢緊急滅火。

然而，法新社的報導揭示了他強硬的另一面。普拉伯沃同日在總統府發表演說時，雖承認人民有和平集會的權利，卻話鋒一轉，嚴厲警告：「我們不能否認，有些行動已出現了超出法律、甚至違反法律的跡象，更趨近於叛國與恐怖主義。」

這場撼動印尼全國的示威與暴動，其導火線是民眾對於國會議員被認為享有過多額外薪資等自肥福利的長期不滿，以及一名摩托計程車司機遭警用裝甲車輾斃事件。

普拉伯沃的雙面表態，被外界解讀為意圖在為局勢降溫的同時，也為後續可能的鐵腕鎮壓，鋪陳法律與道德上的正當性。這位上任不到一年的前軍方將領，正面臨其執政以來最嚴峻的考驗。

