新納粹煽動反移民示威！澳洲爆發全國性抗議 政府譴責散播仇恨

澳洲反移民示威演變為暴力衝突，圖為墨爾本鎮暴警察對反制抗議者使用辣椒水。（法新社）

2025/08/31 16:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場由極右派煽動的反移民怒火，正席捲澳洲！根據《路透》報導，澳洲各大城市於週日（31日）爆發名為「為澳洲遊行」（March for Australia）的全國性反移民示威活動，數千人走上街頭，要求政府「終結大規模移民」。澳洲執政的工黨政府對此發出嚴厲譴責，直指這些集會的背後，有新納粹團體的影子，其目的在於「散播仇恨」與「分裂社會」。

此次示威遍地開花，在雪梨、墨爾本等主要首府與地區中心同步登場。示威組織在其網站上宣稱：「大規模移民已撕裂了維繫我們社區的紐帶。」

社會撕裂 雪梨、墨爾本爆激烈衝突

示威活動在多地引發了緊張對峙。在澳洲第一大城雪梨，約5000至8000名身披澳洲國旗的示威者集結，而就在不遠處，左翼的「難民行動聯盟」也舉行了反制集會，痛批反移民示威是「極右派的議程」。

在第二大城墨爾本，場面更為火爆。根據澳洲廣播公司（ABC）的空拍畫面，市中心的反移民集會爆發警民衝突，鎮暴警察被迫對示威者動用了辣椒水。

澳洲資深內閣部長瓦特（Murray Watt）在接受電視台訪問時，毫不諱言地表示：「我們絕對譴責今天正在進行的『為澳洲遊行』。我們不支持這種散播仇恨、分裂我們社區的集會。」他更明確斷言，這些活動是由新納粹團體在背後「組織與推廣」。

「國家快被撐爆了！」 示威者心聲曝

然而，示威的背後，也反映了澳洲社會深層的經濟焦慮。一名參與雪梨示威的民眾奧爾欽（Glenn Allchin）向《路透》表示，他希望移民能「慢下來」，因為「我們的國家快被撐爆了，我們的孩子掙扎著買不起房，我們的醫院要等上7個小時，我們的道路也不夠用。」

圖為一名反移民示威者在墨爾本的衝突中，遭警方壓制在地。（法新社）

