會見莫迪 習近平：不要讓邊界問題定義整體中印關係

上合會今天在天津舉行。中國國家主席習近平會見出席峰會的印度總理莫迪。（美聯社）

2025/08/31 17:01

〔中央社〕上海合作組織峰會今天在天津舉行。中國國家主席習近平會見出席峰會的印度總理莫迪。習近平表示，要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係；莫迪則稱願與中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。

據新華社報導，習近平今天中午在天津迎賓館會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。習近平表示，雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，透過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。

習近平表示，首先要加強戰略溝通，深化彼此互信，「只要把準了是合作夥伴而不是對手、互為發展機遇而不是威脅這個大方向，中印關係就能綱舉目張、行穩致遠」；二是要擴大交往合作，實現互利共贏，中印都處在發展振興的關鍵階段，應該聚焦發展這個最大公約數，相互支持、促進、成就。

習近平稱，三是要照顧彼此關切，堅持和睦相處。要合力維護邊境地區和平安寧，不要讓邊界問題定義整體中印關係；四要加強多邊協作，維護共同利益。要共同展現歷史擔當，堅持多邊主義，加強在重大國際和地區問題上的溝通和協作。

據中方消息，莫迪表示，他與習近平喀山會晤為印中關係發展指明方向，印中關係重回積極軌道，邊境保持和平穩定。印中是夥伴而不是對手，共識遠大於分歧，印方願從長遠角度看待和發展兩國關係。

莫迪稱，印方願與中方尋求公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。印中都堅持戰略自主和獨立外交，兩國關係不受第三方影響。

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇，中共中央政治局委員、外長王毅，中共政治局委員兼天津市委書記陳敏爾等參加會見。

中印關係發展為此次上海合作組織峰會（上合會）焦點之一。去年7月在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）召開的上合會第24屆領袖會議，印度僅派外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與會，並由他代替印度總理莫迪發表致詞。

今年在中國宣布雅魯藏布江下游水電工程動工之際，印度總理莫迪仍應邀參加在天津舉辦的上合會，背後不免有美國產生的推力。美國總統川普因印度大買俄羅斯石油，決定對印度商品徵收高額關稅作為懲罰。有外媒報導，美國關稅促進中印關係回溫。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）29日也表示，俄羅斯總統蒲亭9月1日將在中國舉行的區域峰會與印度總理莫迪會面，討論「12月訪問的準備工作」。

