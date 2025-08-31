印尼反國會示威加劇 數百人強闖財政部長及多名議員豪宅洗劫

印尼財長英卓華的豪宅遭抗議群眾闖入洗劫。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕印尼民眾因不滿國會議員特權、豐厚薪津發起抗議，示威活動於8月25日從首都雅加達蔓延至全國，多棟地方議會、政府大樓遭縱火破壞，今天（31日）又有最新消息傳出，該國財政部長及多名議員的豪宅遭洗劫！

印尼今年繼全印尼學生聯合會（BEM SI）於2月份、3月份因印尼國民軍法（UU TNI）修法通過爆發2波抗議運動後，8月10日起又爆發第3波示威，起因於政府擬將土地與建築稅上調250%，光是雅加達就有近10萬人上街；月底又因國會議員每月可享5千萬印尼盾（約9萬台幣）居住津貼，民眾對議員特權更加不滿，「反國會肥貓」運動越演越烈，25日起怒火從首都延燒至全國，昨天（30日）更有多地議會、政府大樓遭群眾縱火，情勢急遽升溫。

根據《雅加達環球報》報導，今天凌晨，數百名抗議群眾強闖印尼財政部長英卓華（Sri Mulyani）位於爪哇島（Jawa）萬丹省（Banten）南坦格朗（South Tangerang）高檔社區的住所。目擊者稱，這些人制伏了社區警衛，破壞英卓華家中財物，並搶走包括電子產品、畫作、衣物等貴重物品。

此外，還有多名國會議員的住家也遭洗劫，包括曾是印尼知名女演員拿法而巴（Nafa Urbach）、前電視節目主持人庫亞（Uya Kuya）、喜劇演員出身的帕特里奧（Eko Patrio）。據稱，在抗議活動爆發之始，這些從演藝圈轉行投身政壇的議員在議會裡面跳舞的影片在網上瘋傳，在該國日益惡化的經濟壓力下，他們的行為被民眾強烈譴責，近期他們的住所地址更被公布到網上。

