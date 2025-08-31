為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    APEC慶州峰會舉行「川金會」？ 韓外長坦言可能性極低

    川普（右）和金正恩（左）2018年6月在新加坡舉行兩人首度會談。（法新社）

    川普（右）和金正恩（左）2018年6月在新加坡舉行兩人首度會談。（法新社）

    2025/08/31 16:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和北韓領袖金正恩是否可能再次會面，引起各方關注。然而，南韓外交部長趙顯31日表示，目前看來，藉由10月底亞太經濟合作組織（APEC）慶州峰會，促成美朝領袖峰會的可能性極低。

    《韓聯社》報導，南韓外長趙顯31日做客KBS電視台一檔節目時表示，10月底在南韓慶州舉行APEC峰會期間，川普和金正恩舉行會晤的可能性極低。趙顯透露，韓方未向金正恩發出邀請函，但若美朝領袖會談成行，有望為緩解朝鮮半島緊張局勢，甚至推動朝鮮無核化創造契機。

    趙顯強調，目前仍毋須完全排除「川金會」成行的可能性，韓方正在審慎籌備相關事宜。

    對於國會議長禹元植出席中國抗戰勝利紀念活動期間與朝方會晤的可能性，趙顯則表示，從現階段來看，前景並不樂觀。

    趙顯對金正恩此次訪中計畫表示，平壤此前與莫斯科走得很近，但大概也意識到這種關係的侷限性，欲藉機修復與北京疏遠的關係。他補充道，平壤應該明白，如果想成為一個正常國家，就必須與美國及南韓進行合作。

    針對金正恩訪中意在為推動美朝領袖會談鋪路的觀點，趙顯持謹慎態度，但重申韓方也應當做好準備，防範事態向相反方向發展。

    在川普首次執政期間，總共與金正恩舉行3次會面，分別是2018年6月12日在新加坡舉行，2019年2月27日至28日在越南河內舉行，以及2019年6月30日在兩韓非軍事區（DMZ）舉行。

