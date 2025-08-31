共同社：「日本優先」引發旅日外國人焦慮 憂演變為群體暴力

日本參政黨精神領袖神谷宗幣喊出的「日本優先」口號，正無形中加劇居日外國人的焦慮感。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》英文版31日報導，日本參政黨喊出「日本優先」口號，在7月參議院大選中成為大黑馬後，旅日的外國居民愈來愈擔心遭到歧視，甚至引發群體暴力。

據報導，2024年，日本外籍居民人數成長超過10％，達到376萬人，連續第3年創下新高，佔總人口的3％多一點。參政黨領袖神谷宗幣利用這一點，成功煽動日本民眾對新移民的擔憂。他強調，選民對參政黨的大力支持表明，儘管勞動力短缺嚴重，但選民仍期望減稅、增加公共支出以支持經濟，並抑制外國勞工湧入日本。

在參政黨崛起後，日本排外情緒逐漸濃厚。

身為旅日韓裔第3代的申淑谷（Shin Sugok，音譯），目前擔任人力資源發展顧問，並代表一個反對仇恨言論的組織。她擔心「日本優先」運動可能加劇歧視、排斥，甚至引發群體暴力。在參議院選舉期間，她收到許多亞裔外籍人士投訴，稱因擔心自身安全，甚至不敢上街，還有一些人擔心在醫院就診或打電話訂餐時被人點名。

申淑谷表示，「日本優先」與過去日本對外國人的歧視有著本質上的區別，因為這如同一個旨在團結日本民眾進行戰鬥的口號，「那些想要重申『我們（日本人）是最棒的』和『外國人應該為我們的苦難負責』的民眾已經顯現，那些認為歧視和排斥合情合理的人聚集在一起，與當權者結成聯盟，這種情況與納粹德國早期的情況非常相似」。

出生於德國慕尼黑、自1998年以來一直住在日本的海佛林（Sandra Haefelin）表示，她對「日本優先」的說法感到不安，因為「日本人」的定義很模糊，「我是日本公民，在日本生活了27年，但我經常因為我的外表而被別人視為『外國人』」。海佛林是電視名人兼散文家，用日文撰寫多元文化主義主題的文章。

海佛林說：「當政客說『為了日本人民』時，我認為他們並不是在說像我這樣的人。我相信有很多居住在日本的外國居民和有外國血統的日本人也有同樣的感受。」她解釋，那些推廣這句口號的人認為，口號所指的是「擁有日本國籍的人」，但人們常常會根據外表評斷他人，「在這樣的背景下，『日本優先』可能會被用作一種助長歧視的工具」。

在海佛林看來，更令人不安的或許是那些試圖將外國人分為好人和壞人的言論，「例如，在德國，有一場運動旨在區分『正經的移民』和『麻煩的移民』，但誰來決定這個標準？又是如何決定的呢？」

海佛林指出，輪姦等事件發生後，德國民眾對移民和難民的不信任感急遽上升。然而，由於日本尚未發生過此類事件，她認為「日本優先」的口號之所以獲得支持，很大程度上是因為經濟方面的焦慮和不滿。

