    名古屋市飆至40度 日本28都道府縣發布中暑警戒

    日本各地氣溫仍持續上升，名古屋市今天觀測到攝氏40度，東京都也出現38度高溫，全日本28個都道府縣發布中暑警戒警報，圖為東京民眾站在水霧機下消暑的畫面。（美聯社）

    日本各地氣溫仍持續上升，名古屋市今天觀測到攝氏40度，東京都也出現38度高溫，全日本28個都道府縣發布中暑警戒警報，圖為東京民眾站在水霧機下消暑的畫面。（美聯社）

    2025/08/31 15:53

    〔中央社〕8月進入尾聲，但日本各地氣溫仍持續上升。名古屋市今天觀測到攝氏40度，出現危及生命的危險高溫，全日本28個都道府縣發布中暑警戒警報，呼籲民眾徹底做好防範措施。

    日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳，東日本與西日本今天有大範圍地區受到高氣壓籠罩，氣溫持續上升。名古屋市在下午2時28分（台北時間1時28分）觀測到40度，已經是危及生命的高溫。

    日本今年已經有9天觀測到40度以上氣溫，刷新紀錄。

    日本全國氣溫今天在35度以上的觀測點超過200個。截至下午2時，各地觀測到的高溫包括，岐阜縣多治見市39度、山梨縣甲州市勝沼38.7度、埼玉縣鳩山町38.6度、大阪府豐中市38.5度、京都市和三重縣鳥羽市38.1度，以及東京都府中市38度。

    此外，東京都心高溫36.8度、大阪市37.7度、鳥取市36度、高松市35.8度。

    從關東到九州，共有28個都道府縣因為中暑風險極高，發布中暑警戒警報，包括東京23區與多摩地區、千葉縣、神奈川縣，以及京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣等台灣遊客喜愛造訪的地區。

    預料明天將持續高溫天氣，在北陸和東北南部等地，出現35度以上的地點有增加趨勢。

    不過，下週中開始降雨的機率將會提高，雖然極端高溫狀況會稍微緩和，但氣溫依舊偏高，預料體感將會十分悶熱。

