    美退休教授熱愛寫信 女兒發起「暖心計畫」感動全球

    美國父親布茲．艾克爾熱愛給家人寫信，女兒便發起計畫，讓他及其他志願的父親，為想收到「父親的信」的人寫信，為許多人帶來慰藉。（圖擷取自《華盛頓郵報》）

    2025/08/31 15:23

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》30日報導，美國一名女兒在父親拿到博士學位後，透過社群平台揭露父親熱愛寫信的習慣，詢問是否有人需要收到「來自父親的信」，不料多達數百人回覆，讓這位父親幹勁十足，直言「能成為那些沒有父親的人的父親，真是太令人欣慰了」。

    據報導，蘿西．保利克（Rosie Paulik）有一天突發奇想，在TikTok（抖音國際版）上傳影片談述自己剛拿到博士學位、正在思考「下一步該做什麼」的父親，指父親極度熱愛寫信，「無論是我上大學、去夏令營或成年後，他每天都給我寫信」。

    蘿西詢問網友：「你想收到我爸爸的信嗎？或者你認識一位需要來自用很漂亮的鋼筆簽名的退休教授的一點善意？」蘿西原本以為只會有寥寥數人回覆，結果回應的人多達數百人，這讓她67歲的父親布茲．艾克爾（Buz Ecker）激動不已。

    蘿西還找了願意擔任寫「父親的信」的其他爸爸，創建一個「爸爸寫信計畫」，包括布茲在內，花費數小時給那些需要收到「父親的信」的人寫信，其中不乏自己的父親已故，而想尋求慰藉的人。該計畫的宗旨是：「一封讓你微笑（或喜極而泣）的郵件。」

    布茲告訴《華郵》：「成為那些沒有父親的人的父親，這非常令人欣慰。為那些從未收過父親來信的人寫信，也非常令人安慰。」

    上個月，試圖淡忘父親去世4週年的艾米．伍茲（Amy Woods），在滑手機時看到蘿西的影片，馬上就傳給蘿西她在英國的地址和一段關於她父親的簡介。原本沒期待會真的收到信，但幾週後，一封貼著航空郵件標籤的信寄到她家。艾米讀信時哭了出來，儘管這封信的作者是一位遠在4000英里之外的密西根州陌生人。

    41歲的艾米直言：「它真的讓我想起我對父親的愛有多麼深厚，哦，我現在想起來都想哭了。」

    今年夏天，世界各地數百人收到素未謀面的男士來信，都有類似的反應。在8月中旬，美國廣播公司新聞頻道報導該計畫後，計畫也變得更受歡迎。

