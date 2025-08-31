為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    北京閱兵「三巨頭座位」曝光！習近平坐C位、普廷金正恩當護法

    左起北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷。（組圖，路透資料照）

    左起北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷。（組圖，路透資料照）

    2025/08/31 14:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一個由中、俄以及北韓構成的「反西方威權軸心」即將在北京上演一場精心策劃的政治大秀！根據俄羅斯克里姆林宮高調「劇透」，在即將於9月3日登場的北京勝利日大閱兵上，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，將並肩同坐於天安門城樓的核心位置。

    俄國官媒《塔斯社》報導，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）在簡報會上，鉅細靡遺地向媒體預告了這場「威權者團拜」的座位安排。他表示，屆時習近平將居中而坐，普廷則將以「主賓」的身分，坐在習近平的右側，而金正恩則將緊鄰習近平的左側就坐。

    威權者團拜 反美陣線公然成形

    這個精心設計的畫面，被外界解讀為中俄朝三方意圖向全世界宣告，一個挑戰美國與西方民主陣營的新軸心已然成形。這不僅是普廷在天津出席上合組織（SCO）峰會後的壓軸行程，更是六年多來首度訪中的金正恩，第一次踏上多邊外交的舞台。

    鄂夏柯夫更透露，普廷與金正恩在北京舉行雙邊會談的可能性，也正在積極討論中。若會談成行，將是繼兩人去年與今年在俄羅斯會晤後，時隔一年多再次見面，雙方是否會就深化武器交易與軍事合作等敏感議題進行密謀，已引發全球安全的高度警惕。

    前美國中央情報局（CIA）分析師指出，三國領袖一同參加閱兵，是以具體行動強調三方的緊密結盟。對金正恩而言，此行不僅象徵其國際孤立地位的緩解，更是意圖運用與中俄的密切關係，來強化自己未來與美國進行核武談判的籌碼與地位。

