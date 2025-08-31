川普縮減白宮國安會編制 決策更「臨時、集中」

專家指出，白宮國安程序已不復存在，川普本身就形成一個國安系統。（美聯社）

2025/08/31 14:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》30日報導，美國總統川普重返白宮後，國家安全會議（NSC）的工作人員已從前幾屆政府的400多人，縮減至不到150人，使得國安會在監督川普國安決策方面的功能被削弱，川普的決策更「臨時且集中」。

據報導，今年6月，當川普下令對伊朗核設施進行空襲時，通常應被告知這項決定的美國外交官卻被蒙在鼓裡。襲擊發生後，中東國家的官員向華府和美國駐該地區大使館的官員施壓，要求提供更多訊息，了解此次襲擊是否預示川普打算對德黑蘭發起政權更迭行動。

請繼續往下閱讀...

然而，幾乎沒有一位美國外交官給出答案，只有給中東國家看川普的公開聲明，這些中東國家也沒有收到川普的談話要點。

這顯示川普在制定國安決策時，已轉向採取一種「臨時、集中」的模式，降低國安會工作人員的職能。相較之下，先前的總統一向依賴國安會監督政策方案的制定，確保總統的決定得到執行，並與外國政府進行協調。

白宮國安會的工作人員目前不到150人，而前幾屆政府的工作人員約為400人。川普上任3個月後就解雇國家安全顧問瓦爾茲，指派國務卿魯比歐兼任，這些舉措都導致川普不得不依賴少數幾位高階顧問。

白宮新聞秘書李威特對此表示：「也許前幾屆政府想把所有事情都告訴所有人，讓他們感覺良好，但我們並不真正關心所有人的感受是否受到傷害，我們只需要完成工作。」

然而，其他官員和批評人士警告，這種做法損害而非幫助川普政府。曾撰寫多屆政府國安會歷史的官員羅斯可夫（David Rothkopf）直言，在很多方面，國安程序已不復存在，川普自成一個國安系統，「國務院、參謀首長聯席會議和國家安全會議合而為一」。

批評人士表示，現行體制剝奪川普獲取政府內部專家意見的權利，而這些專家意見可能會影響他的政策。此外，負責執行川普命令的官員往往不清楚自己需要做什麼，導致延誤、失誤甚至無所作為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法