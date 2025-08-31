川普不顧法律挑戰 裁掉《美國之音》及母公司532人

川普大砍《美國之音》數百名員工，讓美國政府對外重要媒體機構難以運作。（路透）

2025/08/31 14:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「美國全球媒體總署」（USAGM）代理署長雷克（Kari Lake）29日宣布包含《美國之音》（VOA）在內等具有官方色彩的媒體裁員計畫，共有500多人確定「丟掉飯碗」，此舉可能加劇已長達數月的法律訴訟戰。

《美國國家廣播公司》（NBC）31日報導，儘管美國聯邦法官蘭伯斯（Royce Lamberth）28日才阻止川普政府解除美國之音台長阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）職務，但受川普之命進行人事整頓的雷克仍在隔天宣布大規模裁員計畫，共裁減532名全職政府雇員，美國之音「在裁員之後將繼續履行其法定使命，並可能提高其運作能力」。

雷克還強調：「我期待在未來幾個月採取更多措施，改善這個嚴重失靈機構的運作，並確保美國的聲音在最重要的海外領域被聽到。」

對裁員之舉提出訴訟的內部員工憂心，雷克此舉將讓數百人在30天後失去薪資與福利，形同一場突如其來的政治清算。他們在一份聲明中表示：「我們認為雷克對我們機構的持續攻擊令人髮指。我們期待她的說法，以了解她解散美國之音的計畫是否經過國會要求的嚴格審查程序。到目前為止，我們還沒有看到任何（裁員）證據。」

早在6月，USAGM就已對600多名員工發出裁員通知，幾乎所有美國之音員工都被迫行政休假。美國政府28日在一份法庭文件中指出，準備向美國之音的486名員工和46名其他機構員工發出停職通知，但計畫保留158名USAGM員工和108名VOA員工。

USAGM旗下還有《自由歐洲電台／自由電台》、《自由亞洲電台》（RFA）、《中東廣播網》（Middle East Broadcasting Networks），以及向古巴播送西班牙語新聞的馬蒂廣播電台（Radio Marti）。這些廣播網的受眾估計達4.27億人，歷史可以追溯到冷戰時期，它們隸屬於一個由政府資助的組織網絡，旨在擴大美國的影響力並打擊威權主義。

