紐時：習近平藉峰會閱兵 圖謀建構「中俄版」世界秩序

中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普廷（右）近年互動頻繁。根據《紐約時報》分析，兩人正聯手挑戰由美國主導的國際秩序。（路透資料照）

2025/08/31 13:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平正導演一場精心編排的地緣政治大戲！根據《紐約時報》分析，習近平正巧妙地利用本週末在天津舉行的上海合作組織（SCO）峰會，以及緊接而來的北京大閱兵，將外交、軍事與歷史敘事融為一體，意圖重塑由美國主導數十年的全球秩序。

報導指出，美國總統川普的外交政策，意外地為習近平創造了絕佳時機。在峰會上，習近平得以將兩位關鍵領袖齊聚一堂：一位是被川普關稅政策推離美國的印度總理莫迪（Narendra Modi），另一位則是剛在阿拉斯加被川普給予紅地毯待遇、從國際孤立中解套的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。

挑戰西方 習近平普廷聯手篡改二戰史

分析稱，習近平與普廷正聯手發動一場「記憶戰爭」。在北京即將於週三登場、紀念二戰結束80週年的閱兵中，習近平將把這場衝突描繪為一場由中國共產黨領導的勝利（儘管多數歷史學家認為，當時抗日的主力是國民黨政府）。

布魯金斯學會（Brookings Institution）的學者便指出，中俄正試圖提供一個「受歡迎的、替代性的歷史版本」，將二戰的決定性戰場從西方轉移至中、蘇，以此來建構「中俄軸心」的歷史正當性，並挑戰西方對歷史的詮釋權。

《紐約時報》直言，習近平甚至可能要感謝川普政府，加速了亞洲最大戰略競爭對手——中國與印度之間的緊張關係緩和。報導指出，新德里對於美國將其商品關稅翻倍調高至50%感到極度沮喪，導致國內出現向中國重新尋求平衡的呼聲。莫迪此次出席峰會，更是他七年來首度訪問中國。

報導指出，當川普與歐洲、亞洲盟邦的關係日益緊張之際，超過20個國家的領袖齊聚天津，凸顯了習近平的外交斬獲。一名中國解放軍退役大校周波，更向媒體嗆聲，稱西方企圖在中俄之間製造矛盾的舉動，不過是「癡心妄想」。

