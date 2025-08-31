重慶勇士接受專訪！ 揭露中共統治殘酷現實

「重慶勇士」在熱鬧的重慶大學城投影反共標語「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

2025/08/31 15:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共即將於9月3日舉行九三閱兵，不過，相當熱鬧的重慶大學城29日晚間有人以投影方式，在大樓外牆映射出多款反共標語，包括「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」，旋即被譽為「重慶勇士」，而他今天（31日）接受了廣播節目「不明白播客」的專訪，除了說明自己的來歷與動機之外，也揭露出中共統治之下的殘酷現實。

「重慶勇士」戚洪在訪談中表示，他是1982年出生的目前43歲，從小生長在重慶市的偏遠山村，因為家庭關係16歲就輟學了，剛開始在外地想找打工但因為個子小找不到工作，而那時是1998年因此經常有治安隊出來抽查「暫住證」，取締各種外來人口，若被抓到就需要朋友、親戚拿錢來贖，或者送到收容所。

戚洪說，他後來就去父親所在的浙江省杭州，但待了10多天又回到重慶找母親，大概半年後去福建省還是找不到工作，到了廣東省終於在五金廠上班1年多，積攢了1000多人民幣，想想自己應該學個一技之長，就前往北京找機會，那時還不到20歲。

戚洪透露，他坐車到北京後，由於背包破破爛爛想買新的，就找了1間店拿100人民幣要買20人民幣的包包，但店家遲遲沒找錢，報警後店家竟還反咬他給假錢，警察也不分青紅皂白把他抓進派出所審訊，關到隔天凌晨2、3點才把他給放了。

戚洪說，自己在北京人生地不熟也沒什麼機會，閒晃到天安門觀光時，由於那時正好有法輪功自焚事件，就被當成法輪功信徒給抓起來了，雖然後來證實他不是，還是在收容所關了20多天。

戚洪回憶，他在收容所被其他囚犯猥褻、毆打，還有看過不配合的犯人，被綁在凳子上不給吃喝，放出來基本就瘋了。在北京碰壁後，戚洪被遣送回重慶老家，輾轉做了很多工作，包括打雜、發傳單、推銷、打掃衛生等等。

到了2006年，戚洪的生活迎來轉機，他在北京創業開淘寶電商賣日用百貨，能夠解決溫飽，和以前吃了上頓沒下頓不一樣，也買房買車結婚生小孩了。

不過，戚洪表示在生活得到滿足後，總覺得還是缺少了些什麼，心靈上沒有寄託，在一次偶然的情況下接觸了佛教，而佛教和他如今所做的事情並不衝突，因為佛教沒有教人「愚昧」，而是要人「獨立思考」、要懂得辨別善惡。

戚洪透露，他是在武肺疫情爆發前的2019年左右離開北京，那時他親眼看到政府強拆許多小產權的房子，自己先是搬到北京郊外的房山區，2021年就舉家遷回重慶。

戚洪說，北京四通橋和白紙運動這些抗爭他都知道，覺得參與者很勇敢，自己也因此受到鼓舞，至於是什麼讓他走上這一步，主要是戚洪感到一切都來到臨界點了。

戚洪指出，中共對小孩進行仇恨教育，要他們去仇美恨日，並且傳播盲目愛國主義、在教科書竄改歷史，對老百姓的人性底線一次次地去踐踏，讓人民失去希望。

戚洪表示，仇恨教育是讓他最不能接受的，因為這是對心靈的摧殘，讓人活得沒有愛，

中國人現在之所以那麼苦大仇深，就是受到政府持續傳播仇恨影響。

戚洪透露，他和妻子育有2個女兒，分別為大女兒15歲、小女兒12歲，自己一直教導她們要獨立思考，例如中共這幾年一直講的要收復台灣，但如果說中國真的是好的地方，那麼不用談收復，台灣人會自願來這裡生活。

戚洪說，他在今年7月份就開始著手這次的計畫，因為九三閱兵即將到來，他想用自己的方式來讓大家爭取自由，至於方式他有考慮過無人機撒傳單、掛橫幅等等，後來決定採用2023年山東省濟南市萬達廣場勇士柴松的投影做法，當年柴松投影出「打倒共產黨、打倒習近平」的文字震驚世人。

戚洪表示，他勘查了重慶各種有名的地方．包括觀音橋步行街、三峽廣場，後來還是決定在重慶大學城，因為那裡有重慶師範大學、重慶大學和很多其他學校，人流相當集中，散播出去的種子會更多。

戚洪指出，他是自己買了雕刻機來刻字，因為這些字沒人敢刻，在8月10日進入飯店後，他一直處理到20日才離開，中間就是在做各種準備，包括字形尺寸、投影角度、調焦、對焦，剛開始發現字體比較小，後來就做大一點，不過他認為最終呈現的還是不太理想，應該再大一些更完美。

戚洪說，自己之所以選擇「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」、「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」、「起來吧不願意做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」等標語，是因為這是最有代表性的。

戚洪批評，中共的極權暴力統治本身就是法西斯，九三閱兵的全名「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，其實根本是「賊喊抓賊」。

戚洪透露，他本來是準備9月3日投影的，之所以提前在8月29日以遠端方式啟動，是因為擔心時間太久會有變化，再來就是那時差不多大學生都陸續回來了，可以看到那串文字，達到他心裡所想要的效果。

戚洪表示，這件事情他沒有跟家裡人商量，8月20日走出飯店後，他就帶著妻子和2個女兒離開重慶飛往英國，在房間裡戚洪還留下1封信，勸導警察不要助紂為虐，因為他想在這些警察心裡埋下種子，雖然可能沒有效果，但還是有機會喚醒良知。

戚洪說，8月29日進行遠程操控時，他心裡還是有點緊張，擔心無法成功，而且要面對中國這樣一個龐大的暴力機構，確實挺讓人害怕的，沒想到最終會有那麼大的傳播力。

戚洪指出，事情發生後有警察去重慶老家找母親，自己的哥哥和一些親人似乎也有被約談，他對親戚感到很抱歉，但總是要有人要去傳播火種。

反共標語「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

反共標語「起來吧不願意做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

反共標語「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

「重慶勇士」在飯店內留下1封信，呼籲警察不要助紂為虐。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

「重慶勇士」母親老家被警察找上門。（圖擷自@ji07305344「X」帳號）

