中俄軸心集結威權集團！普廷抵中會習近平 挑戰美式國際秩序

圖為俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左）今年5月9日，在莫斯科一同觀看勝利日閱兵的畫面。（美聯社）

2025/08/31 10:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕中俄軸心正集結威權集團，挑戰由美國主導的國際秩序！根據法新社報導，俄羅斯總統普廷於週日（31日）飛抵中國天津，與中國國家主席習近平及其他約20國領袖，一同出席為期兩天的上海合作組織（SCO）高峰會。在中俄與西方因台灣及烏克蘭議題而關係緊張之際，此舉被視為一場反西方的大集結。

這場峰會的時間點，距離中國即將於9月3日在北京舉行、紀念二戰結束80週年的大規模閱兵僅有數天之遙，其對外展示實力的意圖不言可喻。

請繼續往下閱讀...

普廷習近平唱雙簧 推銷「多極世界」秩序

普廷行前在接受中國官媒新華社專訪時，便為此次峰會定調，稱其將有助於塑造一個「更公平的多極世界秩序」。法新社分析指出，中俄兩國長期以來，便時常將主要由中亞與亞洲國家組成的SCO，吹捧為一個足以替代北大西洋公約組織（NATO）的軍事聯盟。

新加坡南洋理工大學學者羅家良（Dylan Loh）分析，中國一直試圖將SCO呈現為一個非西方主導的權力集團，藉此推銷其所謂更民主、以主權及互不干涉為基礎的「中式多邊秩序」，與西方規則分庭抗禮。

威權國家大串聯 伊朗土耳其總統皆與會

此次峰會是SCO自2001年成立以來規模最大的會議，包括伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在內的20多位領袖都將與會。專家認為，如此大規模的參與，顯示了中國日益增長的影響力，以及SCO作為非西方國家平台的吸引力。

除了鞏固威權集團，此次峰會的另一大焦點，便是拉攏印度。日本創價大學東亞專家林大偉（Lim Tai Wei）指出，俄羅斯急於爭取印度的支持，而近期印度因購買俄國石油而遭美國加徵關稅，兩國的貿易摩擦，正為中俄提供了絕佳的機會。印度總理莫迪（Narendra Modi）已於8月30日晚間抵達天津，這也是他自2018年以來首度訪問中國，後續動向備受關注。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法