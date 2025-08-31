為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    烏克蘭前議長中8槍喪生！凶手偽裝外送員 不排除與俄羅斯有關

    烏克蘭警方指出，槍手偽裝成外送員並佩戴頭盔，朝前國會議長帕魯比連開多槍，帕魯比身中8槍後當場身亡。（路透）

    2025/08/31 10:49

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基30日證實，前國會議長帕魯比（Andriy Parubiy）在西部大城利沃夫（Lviv）遇害身亡，正全面追凶。當地警方指出，歹徒偽裝成外送員、頭戴安全帽連續射擊，帕魯比身中8槍當場身亡，警方正全力追緝凶嫌。

    綜合外媒報導，烏克蘭警方表示，30日中午左右獲報利沃夫南部的法蘭基夫斯基（Frankivsk）區發生槍擊事件，受害者當場死亡，到場後發現死者是烏克蘭前國會議長、現任國會議員帕魯比。當地警局局長史里亞霍夫斯基（Oleksandr Shliakhovskyi）表示，帕魯比身中8槍，當場身亡，初步調查顯示，凶嫌疑似身穿外送平台制服並配戴安全帽，騎一輛電動腳踏車到案發地點，警方在現場蒐證，已找到7枚彈殼，目前正全力緝凶。

    史里亞霍夫斯基強調：「這次犯罪經過精心策劃，犯罪者做了非常充分的準備。」目前警方辦案方向正從多條線索中調查，包括槍手與俄羅斯有關的可能性也考慮在內。

    此外，當地社群媒體流傳一段疑似現場監視器畫面，顯示一名男子潛伏於路邊車輛之間，伺機尾隨帕魯比，並在靠近帕魯比時掏出槍連續射擊，犯案後迅速逃離現場。目前烏克蘭檢方也針對相關影音內容外洩展開調查。

