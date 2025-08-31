為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「川普去世」謠言瘋傳 本尊攜孫現身白宮打破傳言

    美國總統川普週六（30日）被媒體拍到與孫子一同現身白宮草坪，準備前往高爾夫球場，直接打破「死亡」傳言。（美聯社）

    美國總統川普週六（30日）被媒體拍到與孫子一同現身白宮草坪，準備前往高爾夫球場，直接打破「死亡」傳言。（美聯社）

    2025/08/31 11:03

    〔財經頻道／綜合報導〕近日，社交媒體平台X上大量出現「川普去世了」（Trump Is Dead）等貼文，引發外界關注與猜測。在謠言四起的情況下，川普週六（30日）被媒體拍到與孫子女一同現身白宮草坪，準備前往高爾夫球場，直接打破「死亡」傳言。

    綜合媒體報導，「川普去世了」的謠言，似乎源自於美國副總統范斯（J.D. Vance）近日在一次採訪中的言論。近日范斯在接受媒體訪問時，被問及若發生重大悲劇，他是否準備好接任總統職務。萬斯表示，自己身體健康，精力充沛，並表示不排除不可預見事件的可能性。

    范斯還提到，川普曾歷經2次暗殺未遂，認為悲劇並非不可能發生。若真有重大變故，他在過去200天擔任副總統的經驗，已讓他為可能接任總統一職做好準備。不過他也補充，川普目前健康狀況良好，有信心完成任期，並持續為美國人民服務。

    然而，范斯的言論並未平息外界對川普健康狀況的猜測。因為川普近期也傳出健康問題，像是川普今年來多次被發現手上有瘀傷，對此白宮聲稱川普手上瘀傷的原因是川普「每天都在握手」；今年7月，川普還被診斷出患有慢性靜脈功能不全。根據美國國立衛生研究院的數據，慢性靜脈功能不全是一種「流行」疾病，在大多數情況下，若不及時治療，會導致「生活品質下降和工作效率降低」。

    近日有網友發現自8月26日的內閣會議後，川普就未公開露面，引發外界臆測。上週五（29日），X平台上湧現大量「川普已死」（Trump Is Dead）及「川普在哪裡？」（Where Is Trump?）的貼文，引發網友熱議。

    在謠傳滿天飛的情況下，川普週六（30日）被媒體拍到與其孫子女同時出現在白宮草坪，準備前往弗吉尼亞州北部的川普國家高爾夫球場，直接打破「死亡」傳言。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播