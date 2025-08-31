「川普去世」謠言瘋傳 本尊攜孫現身白宮打破傳言

美國總統川普週六（30日）被媒體拍到與孫子一同現身白宮草坪，準備前往高爾夫球場，直接打破「死亡」傳言。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，社交媒體平台X上大量出現「川普去世了」（Trump Is Dead）等貼文，引發外界關注與猜測。在謠言四起的情況下，川普週六（30日）被媒體拍到與孫子女一同現身白宮草坪，準備前往高爾夫球場，直接打破「死亡」傳言。

綜合媒體報導，「川普去世了」的謠言，似乎源自於美國副總統范斯（J.D. Vance）近日在一次採訪中的言論。近日范斯在接受媒體訪問時，被問及若發生重大悲劇，他是否準備好接任總統職務。萬斯表示，自己身體健康，精力充沛，並表示不排除不可預見事件的可能性。

范斯還提到，川普曾歷經2次暗殺未遂，認為悲劇並非不可能發生。若真有重大變故，他在過去200天擔任副總統的經驗，已讓他為可能接任總統一職做好準備。不過他也補充，川普目前健康狀況良好，有信心完成任期，並持續為美國人民服務。

然而，范斯的言論並未平息外界對川普健康狀況的猜測。因為川普近期也傳出健康問題，像是川普今年來多次被發現手上有瘀傷，對此白宮聲稱川普手上瘀傷的原因是川普「每天都在握手」；今年7月，川普還被診斷出患有慢性靜脈功能不全。根據美國國立衛生研究院的數據，慢性靜脈功能不全是一種「流行」疾病，在大多數情況下，若不及時治療，會導致「生活品質下降和工作效率降低」。

近日有網友發現自8月26日的內閣會議後，川普就未公開露面，引發外界臆測。上週五（29日），X平台上湧現大量「川普已死」（Trump Is Dead）及「川普在哪裡？」（Where Is Trump?）的貼文，引發網友熱議。

在謠傳滿天飛的情況下，川普週六（30日）被媒體拍到與其孫子女同時出現在白宮草坪，準備前往弗吉尼亞州北部的川普國家高爾夫球場，直接打破「死亡」傳言。

