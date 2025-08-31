近700名瓜地馬拉兒童 美參議員稱川普計畫遣返

美國參議員懷登於29日表示，川普政府正計畫將約700名獨自前往美國的瓜地馬拉兒童遣返回國。（美聯社資料照）

2025/08/31 10:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議員懷登（Ron Wyden）於29日表示，川普（Donald Trump）政府正計畫將約700名獨自前往美國的瓜地馬拉兒童遣返回國，而該國也指出，已經做好準備接收這些兒童。

據《美聯社》報導，美國參議員懷登於29日痛批，川普政府將約700名瓜地馬拉兒童遣返回國，將迫使他們重新回到先前需要庇護的處境，同時，也會失去如今美國法律對其的保護。

瓜地馬拉當局聲稱，遣返行動是為了這些兒童著想，由於是在滿18歲以前接回國，因此他們不會被關押在成年人的拘留中心，而這些費用將由該國自行承擔，同時是採取讓兒童自願遣返的模式。

對此，懷登卻稱，這些兒童若是沒有父母或法定監護人作為擔保人，或是沒有請求庇護申請，將被直接強制驅逐出境，同時補充，川普的行為已經違反難民安置辦公室（ORR）主張的兒童福利規定和國家對其的長期安置義務。

懷登感嘆，無人陪伴的兒童是最脆弱的群體之一，而在此次的事件中，這些父母為了孩子更安全的生活，甚至不惜冒著失散的風險，也要帶他們逃往美國，因此要求川普立刻中止驅逐計畫，好好安置這些孩子。

