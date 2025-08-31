俄烏和談卡關甩鍋盟友！Axios：川普擬暫停斡旋 施壓歐洲

川普和平秀喊卡？美媒驚爆川普擬暫停斡旋俄烏戰爭。（法新社資料照）

2025/08/31 08:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕川普不玩了？根據美國新聞網站《Axios》獨家報導，由於推動俄烏和平談判陷入僵局，美國總統川普已對此失去耐心，正「認真考慮」暫時擱置其外交斡旋努力。一名白宮高層官員更向媒體放話，威脅要讓戰爭的直接當事方，也就是俄羅斯與烏克蘭，「自己打一陣子看看」。

然而，報導指出，白宮這番狠話，真正劍指的對象，其實是在背後「扯後腿」的部分歐洲盟友。

這篇震撼的內幕報導揭示，在川普與俄、烏領袖會面兩週後，和平進程幾乎毫無進展，白宮內部挫敗感日益加深，並開始將責任歸咎於一些歐洲盟友。白宮高層匿名指控，這些國家表面上支持川普的和談，私底下卻扮演「雙面人」，鼓動烏克蘭總統澤倫斯基堅持「不切實際」的領土要求，從而延長了戰爭。

一名白宮高層官員更對《Axios》嗆辣開嗆：「歐洲人別想在延長這場戰爭、背地裡提出不合理期望的同時，還期望美國來承擔代價。」他警告說，如果歐洲想升級這場戰爭，那將是他們自己的事。言下之意，是白宮認為歐洲若繼續阻撓和談，就必須自己承擔戰爭延長的後果。

川普怒譙「全是狗屁」 挫敗感爆棚

這股挫敗感也蔓延到川普本人。他在8月27日的內閣會議上，便對眼前的僵局顯得極不耐煩，直言：「大家都在裝模作樣。全是狗屁！」（Everybody is posturing. It's all bullshit.）

對於來自華府的尖銳指控，一名參與談判的歐洲高層官員向《Axios》表達了錯愕與不解。他對歐洲領袖在川普背後大搞小動作的說法感到困惑，並強調現實中並不存在這種情況。大西洋兩岸的互信危機，顯然已因和談僵局而浮上檯面。

