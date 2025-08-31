為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    葉門總理命喪以色列空襲 叛軍「青年運動」揚言復仇

    葉門總理拉哈維（見圖）獲得叛軍「青年運動」武裝組織支持，28日在以軍攻擊中身亡；「青年運動」最高政治委員會主席馬沙特30日發表聲明證實拉哈維死訊。（歐新社）

    葉門總理拉哈維（見圖）獲得叛軍「青年運動」武裝組織支持，28日在以軍攻擊中身亡；「青年運動」最高政治委員會主席馬沙特30日發表聲明證實拉哈維死訊。（歐新社）

    2025/08/31 07:40

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列28日空襲葉門首都沙那，事後傳出葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）支持的總理拉哈維（Ahmad al-Rahawi）在攻擊中身亡；「青年運動」最高政治委員會主席馬沙特（Mahdi al-Mashat）30日發表聲明證實拉哈維死訊，並強調「青年運動」絕對會復仇。

    綜合外媒報導，馬沙特30日透過聲明證實，拉哈維在以色列28日對沙那的空襲中喪生，還有多人重傷。馬沙特表示，青年運動向真主、烈士、與傷者家屬承諾，未來一定會復仇。

    拉哈維從去年八月開始青年運動掌控的北葉門政府總理，主要負責行政工作，而非軍事層面。拉哈維死後由他的副手莫法塔（Mohamed Moftah）接任總理。有消息人士指出，除了總理拉哈維之外，還有多名政府官員死亡，包括能源部長、外交部長和資訊部長都被遇難。

    此外，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）30日也證實了此次空襲行動，強調以軍針對青年運動領導高層發動「前所未有的致命打擊」，包括總理、部長及其他政府官員都被擊斃或受傷。此次攻擊也是以色列首次在軍事行動中殺害葉門高級官員。

