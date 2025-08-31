為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「重慶勇士」投影「推翻共產黨」 矢板明夫：這才是當今中國真相

    矢板明夫指出，重慶這位行動者在信中所寫的內容，才是今天中國的真相。（圖擷取自社群媒體「Ｘ」）

    矢板明夫指出，重慶這位行動者在信中所寫的內容，才是今天中國的真相。（圖擷取自社群媒體「Ｘ」）

    2025/08/31 08:11

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶大學城29日晚有人以投影方式在大樓外牆高調打出反共標語，持續逾50分鐘，據傳此人已攜家帶眷逃離中國。資深媒體人矢板明夫指出，重慶這位行動者在信中所寫的內容，才是今天中國的真相。

    矢板明夫表示，在中國舉行九三閱兵前夕，有人在重慶大學城以以投影機發布標語，分批投射在對面的大樓牆面，分別是：「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回！」、「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政！」、「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台！」、「起來吧不願意做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利！」等內容。

    矢板明夫提到，警方找到投影機所在位置時，房內已人去樓空，這名行動者留下一封手寫信，信中內容落款日期為8月16日，代表行動者至少兩週前就已經準備此行動。信中內容也向警方喊話：「共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書。請儘量不要助紂為虐。」、「也許你現在是受益者，我相信大多數人往上三代甚至是一代，沒有不受到共產黨的迫害，只是中國人太健忘了。」、「蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，三年一大運動，十年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麼，他們就是法西斯。」

    矢板明夫指出，中國近年來國內經濟蕭條，政府又加大了對言論等自由的限制，使得對政府不滿的中國民眾越來越多，這次出現在重慶街頭的標語，反映出官民之間的矛盾正日漸尖銳化。

    矢板明夫強調，重慶這位行動者在信中所寫的內容，才是今天中國的真相。一些台灣親共網紅在中國拍攝的影片，所展現的「只是中國政府想給台灣人看的景象」，他也呼籲「大家千萬不要上當」。

