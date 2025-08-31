美國拒發巴勒斯坦聯大代表簽證　歐盟促重新考慮

2025/08/31 03:15

〔中央社〕歐洲聯盟（EU）外交首長卡拉斯今天表示，歐盟希望美國重新考慮拒絕向尋求出席下月聯合國大會的巴勒斯坦官員核發簽證的決定。

法新社報導，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在丹麥首都哥本哈根出席歐盟外交部長會議後說道：「有鑒於聯合國與其東道國之間的現有協議，我們一致敦促重新考慮這項決定。」

卡拉斯援引「國際法」呼籲華府撤回這項非同尋常的舉動。在以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動戰爭之際，此舉讓美國總統川普（Donald Trump）政府與以色列政府更加站在同一陣線。

法國正帶頭推動在全球領袖齊聚紐約時承認巴勒斯坦國，而法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在丹麥會談召開前，即對美國拒發簽證公開表達抗議。

巴霍向媒體指出：「聯合國大會會議…不應受到任何進入限制。」

在哥本哈根，其他部長也接二連三呼應法國，要求美國讓巴勒斯坦代表團參加會議。

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）同樣呼籲美國撤回這項決定，稱此舉「明顯違反國際法與聯合國總部協定（UN Headquarters Agreement）」。

巴勒斯坦自治政府主席、高齡89歲的資深領導人阿巴斯（Mahmud Abbas）曾與華府保持友好關係，他原本計劃將出席聯合國會議。

巴勒斯坦自治政府主席發言人魯代納（Nabil Abu Rudeineh）今天在約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）告訴美聯社：「我們呼籲美國政府收回成命。這項決定只會加劇緊張、讓情勢升級。」

他說：「自昨天以來，我們就一直與阿拉伯國家及其他國家保持聯繫，尤其是與這個議題直接相關的國家。這項努力將全天持續進行。」1140831

