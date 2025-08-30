不想賺觀光財？美簽250美元「誠信費」將上路 恐重挫赴美意願

美國10月起對所有持非移民簽證入境的外籍人士加收250美元的「簽證誠信費」。圖為遊客5月28日在加州洛杉磯好萊塢星光大道上拍照。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此赴美海外遊客人數因川普總統打擊移民與敵視外國而持續走跌之際，10月1日生效的新措施－－每人250美元（約台幣7648元）的「簽證誠信費」（visa integrity fee），恐令已陷入困境的美國旅遊業面臨更大壓力。

美國政府數據顯示，7月赴美海外遊客1920萬人次，較去年同期減少3.1%，為今年來第5個月下滑；而根據世界旅遊和觀光協會（World Travel and Tourism Council），今年海外遊客在美國的消費總金額，預計將從2024年的1810億美元，跌至不到1690億美元。

而今源自川普政府「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）的「簽證誠信費」，將要求所有以「非移民簽證」入境美國的外國旅客，繳交至少250美元的「簽證誠信費」。

這筆新費用將為來自墨西哥、阿根廷、印度、巴西與中國等赴美非免簽國家的遊客，帶來額外障礙與負擔。根據美國旅遊協會（US Travel Association），美國簽證費將因此增為442美元，成為全球最高的旅遊簽費用之一。

旅遊管理公司Altour總裁瑞茲（Gabe Rizzi）說，被添加到旅行體驗上的任何摩擦，都會一定程度導致旅行量減少；隨著旅遊旺季夏季接近尾聲，美簽費用增加將成為更迫切的問題，以及在規劃旅遊預算與申請文件時被納入考量。

