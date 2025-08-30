古老星際天體3I/ATLAS異常！被韋伯望遠鏡找到了

韋伯太空望遠鏡近紅外線光譜儀觀測3I/ATLAS星際天體。（取自NASA官網，NASA, ESA, CSA, M. Cordiner, NASA-GSFC）

2025/08/30 22:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕天文學家正利用星際天體「3I/亞特拉斯」（3I/ATLAS）穿越太陽系的機會，研究這個歷來發現的第三個星際天體。威力強大的韋伯太空望遠鏡日前也首度觀測3I/ATLAS，並且有令人意外的發現：這顆古老的星際訪客，彗髮中揮發的二氧化碳與水氣比例異常高，高於歷來所探測的所有彗星。

太空新聞網站Space.com 26日報導，韋伯望遠鏡計畫的一組天文學家團隊，6日以近紅外線光譜儀（NIRSpec）觀測3I/ATLAS，發現3I/ATLAS的彗髮含有二氧化碳、水、水冰、一氧化碳及羰基硫等，預期中釋氣（outgassing）會有的成分。不過，意料之外的是，其中二氧化碳與水的比例，遠高於過去觀測的所有彗星。這一點可能揭露出，有關這個天體形成時的條件線索。彗星逐漸接近太陽受太陽溫度加熱時，冰物質會直接從固態昇華成氣態，向外噴發，這個過程稱為「釋氣」。

研究團隊指出，該天體釋氣中異常高比例的二氧化碳，可能意味著其冰層曾經暴露在比太陽系彗星高得多的輻射環境下，因而累積異常豐富的二氧化碳。另一種可能是，3I/ATLAS或許在其母恆星的原行星盤中「二氧化碳冰線」（carbon dioxide ice line）以內的區域形成，也就是溫度低到足以讓二氧化碳從氣態凝結成固態的範圍。此外，其彗髮水氣含量偏低，可能顯示彗星內部某些結構抑制熱能深入冰核，影響水冰揮發量。

先前的分析已顯示，3I/ATLAS年齡約70億年，比太陽系還老30億年。研究這類來自其他恆星系統的彗星，有助於了解其形成環境，進而與46億年前太陽形成的條件相比。

