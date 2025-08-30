跳進羅馬「許願池噴泉」！屁孩無視禁令下場曝光

特雷維噴泉擁有263年的歷史。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕特雷維噴泉（Trevi Fountain）是義大利羅馬最具代表性的巴洛克建築之一，至今已有260多年歷史。但7月有觀光客跳入噴泉，被義大利警方帶走。

英媒《每日郵報》28日報導，上個月底，這名男觀光客帶著得意的笑容，無視官方禁止下水規定，在數百名遊客的注視下，跳進這座已有263年歷史的特雷維噴泉。但他在旁人的協助下從水中上岸要離開時，被警察當場逮捕。

特雷維噴泉一直都是滋事熱門地點。今年2月，曾有紐西蘭男子躲避警方追捕，竟跳進水中，被罰款500歐元（約新台幣1萬8元）；去年6月，則有烏克蘭男子試圖攀爬噴泉上的雕像，而被罰款1000歐元（約新台幣3萬6280元），同時禁止進入羅馬。

過去，更有反氣候變遷組織的行動者將染料倒入特雷維噴泉中，讓池水變成黑色。特雷維噴泉是義大利最受歡迎的觀光景點之一，在實施人流控管系統前，每天平均有1萬到1萬2000名遊客造訪。

如今為了避免人潮過多，當局設置了排隊系統，限制每次最多只能400人進入。另外，向噴泉投擲硬幣許願，也成為遊客間的傳統，羅馬市政府過去每週可回收約1萬歐元（約新台幣36萬2800元）硬幣，全數捐贈給慈善機構。

2023年有反氣候變遷組織，將染料倒入特雷維噴泉中。（美聯社）

