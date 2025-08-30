為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    北韓士兵戰死烏俄戰場 金正恩接見家屬承諾提供「美好生活」

    戰歿在俄烏戰場的北韓士兵的家屬與北韓領導人金正恩（左）見面，金正恩允諾會照顧他們的生活。（法新社）

    2025/08/30 21:50

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩今（30）日接見戰死在俄烏戰場的北韓士兵的家屬，他除了當面讚揚他們的丈夫或兒子「英勇」之外，也承諾會提供給烈士家屬「一個美好的生活」。

    《路透》報導，金正恩今日接待了陣亡士兵的家屬，並表達了未能挽救那些為捍衛國家榮譽而犧牲的寶貴生命的「悲痛」。

    他對戰歿士兵的雙親、遺孀以及孩子們表示，這些死難士兵與軍官之所以能展現出英勇氣概，是因為他們家屬給予了他們勇氣與力量，而這些家屬是「世界上最頑強、最愛國、最公正的人民」。

    金正恩說：「他們甚至沒有寫一封短信給我，但我相信，他們一定是把他們的家人，包括他們所愛的孩子，託付給了我。」

    金正恩承諾，被烈士們以生命為代價捍衛的這個國家，會「提供給你們一個美好的生活」，他說完後朝情緒激動的士兵家屬們深深一鞠躬。

    北韓與俄羅斯並未公開北韓援俄部隊的規模或傷亡等資訊。據南韓情報機構估計，北韓派往俄國的部隊人數約在1萬5000人左右，其中約600人已魂斷異鄉，西方情報機構則認為北韓士兵的傷亡人數逾6000人。

    金正恩擁抱北韓陣亡士兵的家屬。（法新社）

