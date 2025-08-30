川普被爆壽命只剩半年？ 范斯談「萬一」接任：準備好了

美國副總統范斯近日接受專訪時說，如果川普遭遇任何不測，自己已準備好接任三軍統帥一職。（美聯社）

2025/08/30 22:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普健康狀況再度引發關注，除了過去多次在公開場合被拍到手背出現大範圍瘀青，近日又有物理治療師指稱他「壽命只剩半年」，白宮雖多次澄清，仍受到議論。副總統范斯（J.D. Vance）還說，「如果總統川普遭遇任何不測，自己已準備好接任三軍統帥一職。」

綜合外媒報導，川普近日健康頻亮紅燈，上個月證實被診斷出「慢性靜脈功能不全」。又有一名自稱物理治療師的美國網友在影片中引用手部瘀青與腳踝腫脹作為推測依據，斷言川普「心臟衰竭惡化，壽命恐僅剩半年」。更有部分名嘴翻出英國女王伊麗莎白二世辭世前的照片，將兩者相提並論，聲稱川普健康狀況並不樂觀。儘管白宮多次出面否認傳聞，但川普的健康狀況仍讓許多人臆測。

請繼續往下閱讀...

對此，美國副總統范斯在27日接受《今日美國》專訪時坦言，「悲劇不是不可能發生，但過去200天的副總統實戰經驗，已經為他擔任總統職責做了充分準備。如果總統川普遭遇任何不測，自己已準備好接任三軍統帥一職」，一番言論對政壇投下一顆震撼彈。外界也解讀，這番言論也可能是在為未來2028的美國總統大選鋪路。

不過，范斯也強調，他對川普的健康狀況非常有信心，總統「身體非常健康、精力充沛」，相信他會順利完成任期。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法