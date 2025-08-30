騎士遭輾斃激民憤！印尼反國會肥貓怒火延燒 多地議會遭縱火

印尼南蘇拉威西省錫江市示威者29日晚間拿著國旗，經過遭縱火的市議會。（美聯社）

2025/08/30 20:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕印尼因抗議國會議員津貼而起的示威，在一名年輕網路機車叫車平台駕駛遭警方裝甲車輾過喪生後，激化民眾怒火，示威群眾30日在三省放火燒地方議會建築，情勢急劇升高。

西努沙登加拉省、中爪哇省的北加浪岸市（Pekalongan）和西爪哇省的井里汶市（Cirebon）地方議會建築，30日都遭示威者縱火。地方媒體Detik網站報導，示威者在井里汶市劫掠議會辦公室內設備。

前一晚南蘇拉威西省首府錫江（Makassar）、萬隆市市議會大樓分遭示威人士縱火，前者造成3人死亡。另外，度假勝地峇里島也傳出民眾在警察總部前抗議，遭警方發射催淚瓦斯。泗水、日惹、棉蘭等地也有示威行動。印尼國家警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）30日表示，總統普拉伯沃已下令執法機關，對違法示威者採取堅決行動。

這波抗議起於國會議員在例行薪水之外，每月還有5000萬印尼盾（約9萬台幣）的居住津貼，這項津貼是從去年通過實施，幾乎是雅加達最低薪資的10倍之多，相關報導傳出後，引發民眾不滿，25日起從首都雅加達開始爆發示威潮，並迅速在全國擴散。

28日年僅21歲的雅加達網路共乘機車叫車平台駕駛庫尼亞萬（Affan Kurniawan），剛完成一趟任務，遇到警民衝突，目擊者表示，警方裝甲車突然加速衝入人群，撞倒庫尼亞萬後，直接輾過，並未停下。事發畫面在社群流傳後，更進一步升高示威者怒火，數百人29日在機動旅位於雅加達的總部外集結，部分群眾試圖衝進總部，警方出動水砲、催淚瓦斯驅離，示威者以瓶罐、石塊與信號彈反擊。

這是普拉伯沃上任後面臨的首起重大考驗。他29日對該名21歲駕駛喪生表達哀悼與震驚，批評涉事人員使用武力過當，已下令徹查，他同時呼籲國人冷靜，警惕刻意煽動動亂的分子。當局證實，與庫尼亞萬事件相關的7名機動旅人員已遭拘留並偵訊，但是肇事裝甲車駕駛身分尚未確認。

