圖謀推翻委內瑞拉政權？又一艘「掃毒」美艦突穿越巴拿馬運河

美國海軍飛彈巡洋艦「伊利湖號」29日晚間從太平洋端穿越巴拿馬運河，駛向加勒比海。（歐新社）

2025/08/30 20:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府在向委內瑞拉海岸附近部署艦隊後，一艘美國海軍飛彈巡洋艦「伊利湖號」（USS Lake Erie）29日晚間被發現從太平洋端穿越巴拿馬運河，駛向加勒比海，局勢更加風聲鶴唳。外界質疑，美國「砲艦外交」是否可能是一場看似緝毒、實則對委內瑞拉總統馬杜羅發動政變的行動。

美國總統川普日前下令7艘軍艦，包括3艘飛彈驅逐艦和至少1艘攻擊型潛艦，載著4500名士兵前往委內瑞拉附近海域，官方說法是為了打擊販毒，但白宮新聞秘書李威特28日明確表示，美方認為馬杜羅是「販毒集團的逃犯首領」，而非委內瑞拉合法總統，同時美方對馬杜羅的賞金也提高到5000萬美元（約15.3億台幣）。然而，華府並未公開威脅準備軍事入侵委內瑞拉。

另一位美國政府官員則推測，這可能是「諾瑞嘉行動」的翻版，意指美國1989年派出2.8萬名美軍，抓捕時任巴拿馬獨裁總統諾瑞嘉（Manuel Noriega）的行動，當時諾瑞嘉也面臨美國的販毒指控，「總統要求一系列行動方案，這就是總統最終決定的行動，馬杜羅應該會感到驚恐萬分」。另一位川普顧問更直言，讓馬杜羅繼續在委內瑞拉掌權，就好比讓美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）當幼兒園園長一樣。

雖然美國政府官員拒絕排除美軍入侵委內瑞拉的可能性，但幾乎所有人私下都認為可能性不大。不過，川普派出的部隊包含2200名陸戰隊隊員，這在緝毒執法行動中並不常見。有官員和知情人士推測，美軍可能對疑似販毒船隻進行強力攔截甚至擊沉，也可能空襲人煙稀少、疑似古柯鹼生產或販毒集團活動的叢林地區，或是俄國新建的彈藥廠等。川普圈子的部分人士甚至認為，美軍可能派無人機鎖定馬杜羅，但官員淡化這種可能性。

馬杜羅、內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）和委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）都表示，美國正以海軍部署威脅委內瑞拉，這違反國際條約，並對美國聲稱委內瑞拉及其領導層是國際販毒集團的關鍵人物嗤之以鼻。儘管如此，卡拉卡斯當局已宣布向靠近哥倫比亞邊境部署1.5萬名安全部隊，以打擊毒品販運，並宣布派出無人機和海軍艦艇巡邏領海。馬杜羅還聲稱，已動員400多萬民兵，應對美國的「威脅」。

美國杜蘭大學委內瑞拉問題專家史邁德（David Smilde）說，美國的軍事行動似乎是為了向馬杜羅政府施加最大程度的壓力，看看能否迫使馬杜羅政權垮台，「這是砲艦外交，是老套的戰術」。

